Sedat Peker’den 8. video Kıbrıs iddiaları

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube’dan ‘Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarda Yıkılmaz’ başlığıyla 8. videosunu yayınladı.

Peker’in video çektiği mekanı yine değiştirdiği görüldü.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısı’nda Peker’in ismini vermeden yaptığı açıklamalara cevap veren Peker, “Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip Abi?” dedi.

Bir sonraki videoda Erdoğan ile ne zaman tanıştıklarını ‘ne bir eksik ne bir fazla’ anlatacağını açıklayan Peker, “Senin hiçbir gücün yokken ben vardım, onlar yoktu” dedi.

PEKER: ÇOCUK PORNOSU AÇIKLAMASI; BİLİNÇALTININ DIŞAVURUMU

Süleyman Soylu’nun HaberTürk’te katıldığı programda Sedat Peker videolarının 8 milyon izlenmesine ilişkin, “Milyonlarca insan çocuk pornosu izliyor” demişti.

Peker yayınladığı yeni videoda, “Bizim Süslü, aslan Süleyman biliyorsunuz kadın iç çamaşırları olayı, ahlaksız, makamı hariç. Ondan sonra da çocuk pornosu olayını çıkardı. Freud, psikanalistin temel ilkelerinde bilinçaltının dışa vurumu diye bunu inceliyor. Maslow’un hümanist psikolojisinde anlatmış olduğu tedavi sistemi Süleyman’a uygun değil. Çünkü Süleyman’a bir an önce müdahale edilmesi lazım ve sorunun üstüne gidip bir an önce o sorunla yüzleştirmemiz lazım. Süleyman, bundan sonra sen bana, ‘Doktorum’ diyeceksin.” dedi.

“İSRAİL’E GİDEN GEMİLERİN KİMİN OLDUĞU BELLİ”

Yayınladığı videoda Filistin’e yardım yapmak yerine hamaset yapıldığını söyleyen Peker, “Azerbaycan’da olay oldu, Azerbaycan’a SİHA’ları yolladık. Katar’da sorun oldu, Katar’a askeri birlik kurduk. Azerbaycan’da SOCAR var, SOCAR’ın alt şirketleri var. Katar’da bankalarda paralar var. Filistin’de ne var? Filistin’de hamaset. Kardeşlerimizle berabersek 10 tane de SİHA oraya yollayın. E hani beraberdik? Öyle cami çıkışında bağırmayla olmaz bu işler. Filistin’in, İsrail’in giden malları taşıyan gemilerin kimin olduğu belli. İsrail’de kimin, o gemilerin yazıhanesinin olduğu da belli. Boykotu bırak onların malını taşımayı bırakın o zaman.” dedi.

“BERAT ALBAYRAK NEREDE KALIYOR BİLİYOR MUSUNUZ?”

Peker, Berat Albayrak’ın nerede kaldığına ilişkin de bir iddiada bulundu. Albayrak’ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın evinde kaldığını söyleyen Peker, “Hep arıyorsunuz ya; Berat Albayrak nerede biliyor musunuz… Murat Sancak’ın Hadımköy tarafında evi var. Orada kalıyor. Beraberler.” dedi.

PEKER: HALİL FALYALIYI NİYE ALMIYORSUNUZ? ONDA KASETLER VAR ÇEKMİŞ HERKESİ O DA

Peker, KKTC’de illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia ettiği Halil Falyalı hakkında şunları söyledi: Halil Falyalı’yı neden almıyorsunuz? Yayınladı arkadaşlar, ABD’nin kırmızı aramasını, Türkiye’de de İçişleri’nden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz, gidin onu da alın. Ama onda kasetler var. Herkesi çekmiş o da. Ben Halil’den öğrenmedim.

“SADAT, EL NUSRA’YA BENİM İSMİMİ KULLANARAK SİLAH YOLLADI”

Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine silah yardımı yaptığını söyleyen Peker, kendi yardım tırlarının işlem ve kayıt yapılmadan Suriye tarafında direkt geçiş yaptığını açıkladı. Geçiş organizasyonunun SADAT tarafından yapıldığını belirten Peker, SADAT’ın kendi ismini kullanarak El Nusra’ya yardım gönderildiğini iddia ederek, “Türkmenler her yerden videolarla teşekkür ediyorlar aracı aldık diye, bir iki tanesi arapça konuşuyorlar. Sonra bizim Türkmen arkadaşlar ‘Bunlar el Nusracı’ dedi. Bizim diğer arkadaşlar da ‘Bu gidenler el Nusra’ya gidiyor’ diyor. Evet, benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım, SADAT’çılar yolladı.” dedi.

“SURİYE’DEN YASA DIŞI TİCARET KÜLLİYE’NİN, MT GRUP’UN VE EL NUSRA’NIN ONAYIYLA YAPILIYOR”

Suriye’den yapılan yasa dışı ticarete ilişkin ciddi iddialarda bulunan Sedat Peker, “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı var Metin Kıratlı. Ona gideceksiniz. Ama bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Oradan (Metin Kıratlı’dan) onayı aldıktan sonra sizi MT Grup’a yolluyorlar. Murat Sancak, Ramazan Öztürk tüm hiyeraşi orada. Onların da onayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz; el Nusra’nın iktisat sorumlusu var, Ebu Abdurrahman, Ebu Şeyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor.” dedi.