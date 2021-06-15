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Sedat Peker'den CHP'li yetkililere: Süslü Sülü'nün koruma müdürü Ekrem Güler'in İş Bankası'nda ne işi var hiç soruyor musunuz?

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, "CHP yetkilileri, siz İş Bankası’nın yasal hissedarı değil misiniz? Paramount Oteli’ndeki çökme ekibinin içinde olan, Süslü Sülü'nün koruma müdürü ekrem gülerin o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz? Merak etmiyor musunuz?" diye sordu. 
Sedat Peker'den CHP'li yetkililere: Süslü Sülü'nün koruma müdürü Ekrem Güler'in İş Bankası'nda ne işi var hiç soruyor musunuz?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, CHP'li yetkililere seslenerek, "CHP yetkilileri, siz İş Bankası’nın yasal hissedarı değil misiniz? Paramount Oteli’ndeki çökme ekibinin içinde olan, Süslü Sülü'nün koruma müdürü ekrem gülerin o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz? Merak etmiyor musunuz?" diye sordu. 

Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP yetkilileri, aynı zamanda Silivri Emniyet Müdürü’nün intiharından da sorumlu olan bu şahıs İş Bankası yönetim kurulunun baş danışmanlığını yapıyor. Veyis Ateş'le beraber Sezgin Baran Korkmaz’dan avanta isteyen, geceliği 100 bin lira olan kaldığı Paramount Otelin faturasını yayınlayamayan bu kişinin finans konusunda nasıl bir dehası var ki emeklilikten sonra o göreve atanıyor? CHP yetkilileri, vatandaşlarımız şöyle düşünmez mi, ana muhalefet partisi ortağı olduğu bankadaki bu usulsüzlüğe ses çıkarmazken, bütün ülkedeki sorunlara karşı nasıl bir çözüm önerebilir? CHP yetkilileri, İş Bankası yönetimini kendileri ya da yakınları hakkında FETÖ soruşturmanız var diyip korkutularak, Süslü Sülü'nün koruma müdürünün İş Bankası yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini bütün herkes bilmektedir." ifadesini kullandı. 

Peker şunları kaydetti:

"CHP yetkilileri, aldıkları kredileri ödeyemedikleri için bankaya kalan ya da ihale yoluyla satışa çıkarılacak otellerin ve büyük mülklerin üstüne kanuni görüntü altında çökmek için bu şahsın özel olarak oraya monte edildiğini görmüyor musunuz?"

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