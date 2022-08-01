Sedat Peker'den Doğu Perinçek'e yanıt: Yayınlamazsan şerefsiz ve aşağılıksın itsin

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve şu an yurt dışında bulunan Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hakkında yaptığı 'FETÖ'cü' imalarına yanıt verdi.

Peker, basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Yayınlamazsan şerefsiz ve aşağılıksın' ifadelerini kullandı.

Emre Olur'un Twitter hesabından paylaşılan tweetler şöyle:

"1- Çakma doğu;

Ergenekon soruşturmalarının tamamı sesli ve görüntülü kayıt altındaydı. Fethullah Gülen’e bir kere selamımı oradan bulup yayınlarsan ben şerefsizim, eğer yayınlamazsan sen kahpesin, namussuzsun, köpeksin, şerefsizsin, aşağılık itsin. Daha doğrusu sen hepsisin.

2- Ulan çakma doğu, ulan ülkücü katili, Beykoz Trafik Şube'yi ara, o tarihte Beykoz’da çıkan bütün araç plakaları FG imiş. Onu da bir arkadaştan öğrendim. Sen gerçek bir namussuzsun, Abdullah Öcalan’ın kankasısın.

3- Ulan çakma doğu, FG harflerinin Beykoz’un plaka kodu olduğu trafik şubenin resmî sitesinde yer almakta, bu belgeyi al nereye sokacağına sen karar ver."