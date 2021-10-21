  • BIST 1.432,800
  • Altın 530,54
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7600
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Sedat Peker'den Kıbrıslı siyasilere tehdit! Ya İstifa ya da videolarını yayınlayacağım!

» »
Organize Suç Lideri Sedat Peker'den Kıbrıslı siyasilere tehdit!
Sedat Peker'den Kıbrıslı siyasilere tehdit! Ya İstifa ya da videolarını yayınlayacağım!

Sedat Peker'den Kıbrıslı siyasilere tehdit! Ya İstifa ya da videolarını yayınlayacağım!

Sedat Peker, Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner ve başkalarına ait görüntülerin eline geçtiğini ve kendisine karşı iş birliği yapan Türkiye’den de olmak üzere kim varsa dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Ardından tekrar paylaşımda bulunan Sedat Peker, “Falyalı’nın arşivinde Türkiye’den kimler mi var? Çok eğleneceğiz çok” ifadelerini kullandı. Peker’in paylaşımında “Şahsıma komplo kuran Kıbrıslı siyasiler eğer istifa etmezlerse videolar buradan yayınlanmaya devam edecektir” cümleleri dikkat çekti. Peker’in Twitter hesabında yapmış olduğu ve gündeme bomba gibi oturan yeni paylaşımlar şu şekilde:

sedat_peker_utanma-001.png

sedat_peker_utanma.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BY: Bu rejim çürüyen bir cesettir!20 Ekim 2021 Çarşamba 21:53
  • Sorakın: “Tarafsızlığını yitiren Cumhurbaşkanı anayasal görevlerini yerine getirmiyor”20 Ekim 2021 Çarşamba 21:46
  • Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği’nden iki yasa dışı bahis ve kumar operasyonu!20 Ekim 2021 Çarşamba 21:42
  • Arıklı, akaryakıt krizinin kısmen çözüldüğünü duyurdu20 Ekim 2021 Çarşamba 21:41
  • Trafik bir can daha aldı!20 Ekim 2021 Çarşamba 21:40
  • Dışişleri Bakanlığı’ndan Navtex tepkisi20 Ekim 2021 Çarşamba 21:39
  • Tatar Ankara yolcusu20 Ekim 2021 Çarşamba 21:38
  • Faiz Sucuoğlu: "Kahroldum... Çok üzüldüm"20 Ekim 2021 Çarşamba 19:14
  • Arıklı: 2 firmanın akaryakıt vermeyi durdurması kabul edilmez20 Ekim 2021 Çarşamba 19:09
  • Hasipoğlu:Genel Başkan Ersan Saner’e sosyal medyada yapılan saldırıyı kınıyorum20 Ekim 2021 Çarşamba 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti