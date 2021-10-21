Sedat Peker'den Kıbrıslı siyasilere tehdit! Ya İstifa ya da videolarını yayınlayacağım!

Sedat Peker, Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner ve başkalarına ait görüntülerin eline geçtiğini ve kendisine karşı iş birliği yapan Türkiye’den de olmak üzere kim varsa dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Ardından tekrar paylaşımda bulunan Sedat Peker, “Falyalı’nın arşivinde Türkiye’den kimler mi var? Çok eğleneceğiz çok” ifadelerini kullandı. Peker’in paylaşımında “Şahsıma komplo kuran Kıbrıslı siyasiler eğer istifa etmezlerse videolar buradan yayınlanmaya devam edecektir” cümleleri dikkat çekti. Peker’in Twitter hesabında yapmış olduğu ve gündeme bomba gibi oturan yeni paylaşımlar şu şekilde:





