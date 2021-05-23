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Sedat Peker'den önemli iddia "Uyuşturucu ve kara para aklama Halil Falyalı’dan geçiyor"

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Suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı 7. videoda, Kutlu Adalı cinayeti ve Kıbrıs‘ın kuzeyinin uyuşturucu ve kara para aklama noktasında Halil Falyalı aracılığıyla nasıl kullanıldığıyla ilgili iddialarda bulundu.
Sedat Peker'den önemli iddia "Uyuşturucu ve kara para aklama Halil Falyalı’dan geçiyor"

Suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı 7. videoda, Kutlu Adalı cinayeti ve Kıbrıs‘ın kuzeyinin uyuşturucu ve kara para aklama noktasında Halil Falyalı aracılığıyla nasıl kullanıldığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kokainin Türkiye’ye önceden Kolombiya üzerinden geldiğini, 2020 yılının Haziran ayında yakalanan kokainden sonra yeni bir güzergah belirlendiğini ve Venezuela üzerinden Türkiye’ye getirmenin daha kolay olduğuna karar verildiğini anlattı.

Peker, “Yeni güzergah için Venezuela’ya kim gitti? Eski Başbakan Binali Yıldırım‘ın oğlu Erkan Yıldırım gitti. O mal yakalandıktan sonra gitti. 2020 yılının Ocak ayında gitti 4 gün kaldı sonra da Şubat’ta gitti 4 gün kaldı” dedi.

Para trafiğini Falyalı yapıyor

Peker, kokainin para trafiğinin Halil Falyalı tarafından yapıldığını iddia eden Peker, “Halil Falyalı denen şahıs, 20 sene evvel hiç bir şey değildi. Adam şimdi Kıbrıs’ın sahibi. Hani 50 tane FETÖ’cü alıyoruz ya Kıbrıs’tan ve övünüyoruz, aslında 500 tane almamız lazım” dedi.

 

“Falyalı’nın Türkiye’de 10 tane dosyası var”

Peker şöyle devam etti:

“Niye Falyalı’yı siz Türkiye’ye getirmiyorsunuz, Falyalı’nın Türkiye’de 10 tane dosyası var. Tüm yasadışı bahis işi ondan geçiyor, devletin resmi dosyası var. Bu adamı ABD’de almak istiyor, alamıyor. Kıbrıs’ın şu anki Cumhurbaşkanı (Ersin Tatar) iyi adam, bu organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum çünkü bu organizasyon çok önce başladı.

 

“Binali Yıldırım’ın oğlu, Falyalı’nın misafiri oldu”

“Erkan Yıldırım (Binalı Yıldırım’ın oğlu) Kıbrıs’a gittiğinde, Falyalı’nın misafiri oldu. Ben Binali Yıldırım’ın da bu organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum.

Ama ilk zamanlar Erkan Yıldırım’la ilgili çektikleri kasetleri tehdit olarak kullandılar.

Neden kokain yakalanamıyor? Mehmet Ağar bunun neresinde? Tam ortasında.

Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna da bakın”

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