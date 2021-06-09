Sedat Peker’den ‘Pammıkören’ tweeti: Babanın Rumların mallarına nasıl çöktüğünü anlatacağım

Faşist mafya lideri Sedat Peker’den ‘Pammıkören’ tweeti: “Pambıkören sizin haram servetinizin nerde başladığını tarihçesi ile anlatacağım. Babanın hangi kişilerin öldürülmesiyle onların malına nasıl el koyduğunu da, Rumlar’ın mallarına nasıl çöktüğünü de…

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün paylaştığı Twitter mesajında Demirören Medya Grubu Yönetim Kurlu Başkanı Yıldırım Demirören’i ve Demirören ailesini hedef aldı.

Sedat Peker, paylaşımında, Yıldırım Demirören’e seslenerek, “Pambıkören sizin haram servetinizin nerde başladığını tarihçesi ile anlatacağım. Babanın hangi kişilerin öldürülmesiyle onların malına nasıl el koyduğunu da, Rumlar’ın mallarına nasıl çöktüğünü de…

Pambıkören Kemer Country’de ki arsayı Avukat Osman Hacıvekiloğlu’nun koordinasyonunda nasıl ele geçirdiğini de anlatacağım. Total’i Oyak grubuna nasıl fahiş fiyatla sattığını herkese göstereceğim.

Pambıkören temelini babanın cinayetler ve zulümler üzerine kurduğu bu sizin servetiniz bedavadan geldi ama ilerde inşallah hepsi devlete geçecek.

Sen çakma gazetecilerle, çakma tartışmacılarına benim hakkımda yalan yanlış şeyler söylemeyi tembih ediyorsun ya, ben sana göstereceğim.” İfadelerini kullandı.