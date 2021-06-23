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Sedat Peker'den Soylu'ya: Namusun varsa, Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana; Sezgin Baran Korkmaz'ın hediye ettiği arabayı kullanıyordu

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Peker, Twitter'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Namusun varsa, Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana" dedi
Sedat Peker'den Soylu'ya: Namusun varsa, Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana; Sezgin Baran Korkmaz'ın hediye ettiği arabayı kullanıyordu

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Twitter'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Namusun varsa, Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana" dedi. Peker, hakkındaki kara para aklama iddiaları nedeniyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Karaca'ya Audi marka araba hediye ettiğini iddia etti. 

Peker'in açıklamaları şöyle: 

"süslü sülü; garip gurebaları, fakir fukaraları gözaltına alıyorsun ya, al sana suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer namusun varsa Korkmaz Karaca’yı da gözaltına aldırsana. Kendisi Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi

süslü sülüman, bu şahıs Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hediye ettiği Audi a8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı.

Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?

Video çekmeye başlayınca bunları da anlatacağım. süslü sülü, geçinemiyoruz diyen yaşlı dayı da fetöcü müydü? Adamı niye gözaltına aldın? Kokaincilere dokunmazsın, rüşvetçi siyasilere dokunmazsın, nerde bir garip var onların tepesine binersin.

Kıymetli kardeşlerim, muhalif milletvekillerine ve gazetecilere bu tweetlerimi iletin ve baskı kurun. Görelim süslü sülümanın vatanseverliğini. Gerçi muhalefetin hayalleri küçük olduğu için bir takmışlar 10 bin dolara, bir de iki üç yerden maaş alan yetkililere."

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