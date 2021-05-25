Sedat Peker'den Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan yanıtlar: 'Pazar günü seni mahvedeceğim'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk canlı yayınında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına verdiği yanıtlara Peker kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun canlı yayında gazetecilere yönelttiği "Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder?" sorusunu yanıtlayan Peker, "Erhan Tuncel'i hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun süslü sülü @merdanyanardag, @ismailsaymaz, @kubrapc Bana bu komployu kuran organize şube yetkilileri fetöcülükten cezaevinde" diye yazdı.

Erhan tunceli hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun süslü sülü @merdanyanardag @ismailsaymaz @kubrapc — Sedat Peker (@sedat_peker) May 24, 2021

"Korku iklimi oluşturmak lazımdı"

Süleyman Soylu, Barış Akademisyenleri için "Oluk oluk kan akıtacağız, kanlarınızda duş alacağız" sözlerinin iktidar aleyhine olduğunu söylemesinin ardından bir paylaşım daha yapan Sedat Peker, "Kanla ilgili söylemiş olduğum olayların hepsi söylendiği dönemde hükümetin lehinedir. Çünkü o zaman korku iklimi oluşturmak lazımdı." ifalerini kullandı.

Kanla ilgili söylemiş olduğum olayların hepsi söylendiği dönemde hükümetin lehinedir. Çünkü o zaman korku iklimi oluşturmak lazımdı. @merdanyanardag @ismailsaymaz @kubrapc — Sedat Peker (@sedat_peker) May 24, 2021

Gelecek pazar yeni bir video yayınlayacağının da sinyalini veren Peker, "Süslü sülü, pazar günü seni mahvedeceğim. Benim üzerime olan hiçbir arabayı Nurettin Demir isimli şahıs hiçbir zaman kullanmadı" mesajını paylaştı.