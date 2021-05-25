  • BIST 1.452
  • Altın 505,902
  • Dolar 8,3833
  • Euro 10,2390
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Sedat Peker'den Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan yanıtlar: 'Pazar günü seni mahvedeceğim'

»
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk canlı yayınında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına verdiği yanıtlara Peker kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi.
Sedat Peker'den Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan yanıtlar: 'Pazar günü seni mahvedeceğim'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk canlı yayınında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına verdiği yanıtlara Peker kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun canlı yayında gazetecilere yönelttiği "Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder?" sorusunu yanıtlayan Peker, "Erhan Tuncel'i hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun süslü sülü @merdanyanardag, @ismailsaymaz, @kubrapc Bana bu komployu kuran organize şube yetkilileri fetöcülükten cezaevinde" diye yazdı.

 

"Korku iklimi oluşturmak lazımdı"

Süleyman Soylu, Barış Akademisyenleri için "Oluk oluk kan akıtacağız, kanlarınızda duş alacağız" sözlerinin iktidar aleyhine olduğunu söylemesinin ardından bir paylaşım daha yapan Sedat Peker, "Kanla ilgili söylemiş olduğum olayların hepsi söylendiği dönemde hükümetin lehinedir. Çünkü o zaman korku iklimi oluşturmak lazımdı." ifalerini kullandı.

Gelecek pazar yeni bir video yayınlayacağının da sinyalini veren Peker, "Süslü sülü, pazar günü seni mahvedeceğim. Benim üzerime olan hiçbir arabayı Nurettin Demir isimli şahıs hiçbir zaman kullanmadı" mesajını paylaştı.

 

 

 

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soylu: Davutoğlu, 'Odalarda ne konuştuğunuzu biliyorum' dedi24 Mayıs 2021 Pazartesi 22:45
  • Sedat Peker'den Süleyman Soylu'ya yanıt: Erhan Tuncel'i tanımıyorum, tecüvüzle ilgili karakola gitmedim24 Mayıs 2021 Pazartesi 22:39
  • Soylu, Sedat Peker’e koruma kararı verilmesine yönelik konuştu: Ben her koruma verileni bilemem, şu an da bilemem24 Mayıs 2021 Pazartesi 22:11
  • Soylu canlı yayında: İddiaların saçma diyip kenarda durabilirdim (CANLI YAYIN)24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:20
  • BBC Türkçe: Hükümet yetkilisi, “Soylu’nun o yayında söyledikleri doğru değil” dedi24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:18
  • Başak Demirtaş: Nüfus müdürlüğü, fotoğrafta gülümsüyor diye Selahattin'e kimlik kartı vermeyi reddetmiş24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:17
  • DEVA Partili Yeneroğlu, Venezuela'dan ithal edilen peynirleri Meclis gündemine taşıdı: Gümrük vergisi neden sıfıra indirildi?24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:38
  • Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz"24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:58
  • İzmir Barosu Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar ve Erkan Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:55
  • CHP'nin itirazı kabul edildi: 128 milyar dolar afişi yeniden asılacak24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti