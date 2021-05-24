Sedat Peker'den Süleyman Soylu'ya yanıt: Erhan Tuncel'i tanımıyorum, tecüvüzle ilgili karakola gitmedim

Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun iddialarına yanıt verdi: "Erhan Tuncel'i hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum. Görüşmemiz yok. Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun televizyonda iddialara karşılık açıklamalar yaptığı sırada Sedat Peker sosyal medya hesabından yanıtlar paylaştı.

Soylu, Hrant Dink cinayetinden mahkum olan Erhan Tuncel'in Sedat Peker'e emanet edildiği iddiasına Peker Twitter hesabından, "Erhan Tuncel'i hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun süslü sülü" diye karşılık verdi.

Erhan tunceli hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun süslü sülü @merdanyanardag @ismailsaymaz @kubrapc — Sedat Peker (@sedat_peker) May 24, 2021

TECAVÜZ YANITI: KOMPLOYU KURANLAR FETÖ'CÜLÜKTEN CEZAEVİNDE

Peker, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı iddiası için ise "Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. süslü sülü yine yalan söylüyor. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım. Bana bu komployu kuran organize şube yetkilileri fetöcülükten cezaevinde. Uyuşturucuyla mücadelede başarıdan bahsediyorsun süslü süleyman. İstanbul uyuşturucu kullanımında dünya ikincisi, adana dünya üçüncüsü. Yalan söylüyorsun" dedi.

'BENİM ÜZERİME OLAN HİÇBİR ARAYABI NURETTİN DEMİR HİÇBİR ZAMAN KULLANMADI'

Twitter paylaşımlarını sürdüren ve Soylu'nun katıldığı programdaki gazetecileri etiketleyen Sedat Peker, "Süslü sülü; senin cumhurbaşkanı, tolga ağarın da içişleri bakanı olacağı projenizi çöp ettim. Şerefli bir insansan bu projenizden bahsetsene. Benim sağ kolum Erdal Aras’ı neden Demokrat Partinin mkyk’sına aldın? Neden Sancaktepe Belediye Başkanı yaptın. Akrabam Reşat Fazlıoğluyla hts kayıtlarını yayınlayarak beni bir rezil eder misin? süslü sülü, pazar günü seni mahvedeceğim. Benim üzerime olan hiçbir arabayı nurettin demir isimli şahıs hiçbir zaman kullanmadı. Komdan sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı, senin evlatlığın resul, seni rezil etmek için bu dosyaları hazırlamış. Süslü süleyman, benim koruma kararım hikayeyse, neden sen üç sene boyunca uzattın?"