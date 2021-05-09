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Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz"

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Barış Akademisyenlerine: Benden özür dilememi bekliyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar, o zaman ben normal özür de dilemeyeceğim 'ya hayvanlık etmişiz hakkınızı helal edin' diyeceğim
Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz"

 

Barış Akademisyenlerine: Benden özür dilememi bekliyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar, o zaman ben normal özür de dilemeyeceğim 'ya hayvanlık etmişiz hakkınızı helal edin' diyeceğim

Suç Örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoda eski AKP ve ANAP milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın 'kendisini her yere şikâyet ettiğini' belirterek şunları söyledi; 

"Önce ayaklarını kırdım, sonra elini kırdım, kaburgalarını kırdım, en son kafasını kırdım ama yetmedi' dedim"

""Ben Ergenekon yargılanmalarında Mahkeme Başkanı dedi 'siz şiddet yanlısıymışsınız', 'evet' dedim"Önce ayaklarını kırdım, sonra elini kırdım, kaburgalarını kırdım, en son kafasını kırdım ama yetmedi' dedim. Bende bu tabiat var, yine aynısını yaparım. Biz başkasının kızının namusunu kendi namusumuz kabul ederiz. Tecavüz olmaz, olamaz. Pardon derin devletin başı Tolga Ağar yapınca olur! Oldu da!"

Barış Akademisyenlerine: Benden özür dilememi bekliyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar, o zaman ben normal özür de dilemeyeceğim 'ya hayvanlık etmişiz hakkınızı helal edin' diyeceğim

"Ben barış akademisyenleri için ne dediysem kesmeden vereceksiniz" diyen Peker "Bildiriyi okudum, baktım 'ya bu bildiri resmen terör örgütünün olduğu bu ülkede, her yerde bombalar patlıyor, öyle bir zamanda yayınladılar ki benim okuduğumdan anladığım terör örgütlerin nefes kazandırmak için. Barış akademisyenliği diye anlamadım. Terör örgütlerine direkt destek anladım. Benden özür dilememi bekliyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar. İki satır yazı yazsınlar. 'Biz kardeşim terör örgütüne destek için bunu yazmadık' O zaman nen normal özür de dilemeyeceğim 'ya hayvanlık etmişiz hakkınızı helal edin' diyeceğim. Dedim ki 'eğer ki bir gün bizim devletimizi bu terör örgütleri yıkmayı başarırlarsa, polis işlemez olur, askeriye işlemez olursa bakkal Ahmet, kasap Recep bunlar topraklarını korumak refleksiyle mücadeleye başlar' dedim. Ve 'siz onlara destek olduğunuz için sizi bulurlar' dedim. Sonuna da pimi çekilmiş bomba gibi olan o sözü ekledim. Kanlarınızla da 'duş alacaklar veya alacağız' dedim. Yine söylüyorum. Hangi terör örgütüne kim destek verirse versin aynı itikat üzerindeyim ancak bu yazımdan dolayı çocukları eşleri korkmuş olabilir. Onlardan da özür diliyorum."

Ne olmuştu?

Sedat Peker, Ocak 2016'da Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, "Bu suça ortak olmayacağız" diyen ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'yle bir araya gelen 1128 akademisyen için, "Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizim için çalacak; oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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