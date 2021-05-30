Sedat Peker’den yeni video: Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip Abi?

Hakkında organize suç örgütü liderliğinden yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Türkiye’nin gündemine oturan videolarından sekizincisini yayımladı.

Peker, 70 dakikadan uzun açıklamalarda bulunduğu video için “Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar” başlığını kullandı.

Peker, bu videosunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Tayyip Abi, bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğumu ismimi geçirmeden anlattı” diyen Peker, şunları söyledi:

“Görecekler, bulup getireceğiz” dedi. Devlet, bulup getirir orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip Abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip Abi oturup ben kardeş olarak ben anlatacağım. Ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük. Ne bir eksik ne bir fazla. Onlara parmak, bilek diyet verdim. Allah’a yemin olsun sen bizim büyüğümüzsün abimizsin, silahı buraya koyacağız, iki tane müfettiş, yalan makinelerinin yüzde 1,5 yanılma payı var, o yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. O yüzde 1,5’ta ben doğru söylesem makine ötse kafama yine sıkacağım.