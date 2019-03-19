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Sedat Peker'den yine 'silahlanın' çağrısı: Öğretmene, imama, bakkala, kasaba...

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'Organize suç örgütü lideri' Sedat Peker, İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir açılışa gelen taraftarlarına Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yapmıştı.
Sedat Peker'den yine 'silahlanın' çağrısı: Öğretmene, imama, bakkala, kasaba...

'Organize suç örgütü lideri' Sedat Peker, İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir açılışa gelen taraftarlarına Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yapmıştı. Peker, bu sözlerini tekrarlarken, silah ruhsatı alınmasının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılışa gelenlere ruhsatlı silah alma çağrısında bulunan Sedat Peker, konuya ilişkin bir video daha yayınladı.

28 Şubat ve Yeni Zelanda saldırısını hatırlatan Peker, "Tüm dünya coğrafyasında yaşayan Müslüman Türkler güvenlikleri için yasal yollardan silah sahibi olmalıdır. Çünkü zalimlerin, kafirlerin öncelikli hedefi Müslüman Türk Milleti'dir" dedi.

Öğretmenlere, imamlara, güvenliklere, doktorlara ve esnaflara ruhsatlı silah verilmesinin kimseye zararı olmayacağını ileri süren Peker, AKP'ye silah ruhsatı almanın kolaylaştırılmasını, 28 Şubatçıları dinlememesi gerektiği çağrısında bulundu.

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