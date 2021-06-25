  • BIST 1.411
  • Altın 497,417
  • Dolar 8,6861
  • Euro 10,3771
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Sedat Peker’e erişim engeli

»
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), suç örgütü yöneticiliği suçundan aranan Sedat Peker’in Twıtter, YouTube ve Instragram hesaplarına, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildiğini açıkladı.
Sedat Peker’e erişim engeli

İletişim Hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, söz konusu yasağa ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İlgili platformların Türkiye’de temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı” ifadelerini kullandı.

Akdeniz engel kararının neden uygulanmadığı konusuna ilişkin şunları kaydetti:

“Sorulmadan açıklayayım, engelleme kararı var fakat bu platformlar ‘https’ protokolünü kullandığı için Türkiye’deki erişim sağlayıcıları bu adresleri engelleyemiyor. Karar ancak sosyal ağ sağlayıcıları tarafından uygulanabilir.

Türkiye’de Twitter, YouTube ve Instagram’ın artık yasal temsilcileri var. Bu yasal temsilcilikleri Türkiye talep etti ve geçen sene 5651 sayılı Kanun değişti. Sözde bu platformlar ‘dize geldi’. Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB liderleri toplanıyor, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz de masada24 Haziran 2021 Perşembe 09:14
  • Sedat Peker'in iddiaları için üç ilde savcılar harekete geçti24 Haziran 2021 Perşembe 09:07
  • Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: Virüs tanıdıktı24 Haziran 2021 Perşembe 08:59
  • Türkiye'de aşılama yaşı 18'e düşüyor23 Haziran 2021 Çarşamba 22:16
  • Sedat Peker'den Soylu'ya: Namusun varsa, Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana; Sezgin Baran Korkmaz'ın hediye ettiği arabayı kullanıyordu23 Haziran 2021 Çarşamba 18:58
  • AKP’li başkandan Erdoğan portresi önünde saygı duruşu23 Haziran 2021 Çarşamba 15:04
  • EGE Geriliyor...Yunanistan'a Türkiye'den NAVTEX'li yanıt23 Haziran 2021 Çarşamba 14:49
  • Anketlerde iktidar erimeye devam ediyor23 Haziran 2021 Çarşamba 09:59
  • Mersin’de yarım ton kokaine daha el kondu23 Haziran 2021 Çarşamba 09:57
  • Yerli Kovid-19 aşısı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması 40 bin 800 gönüllüyle yürütülecek23 Haziran 2021 Çarşamba 09:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti