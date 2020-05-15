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Sedat Peker'e meydan okuyan Güniz Akkuş'a operasyon

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İstanbul’da düzenlenen suç örgütü operasyonunda Sedat Peker’i tehdit ettiği videoyla gündeme gelen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.
Sedat Peker'e meydan okuyan Güniz Akkuş'a operasyon

Son dönemde özellikle organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında "Hanımağa" olarak bilinen Güniz Akkuş da yer alıyor.

13 şüpheliyi yakın takibe alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 7 farklı ilde operasyon düzenlendi. "Hijyen" adı verilen operasyonda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği öğrenildi.

Güniz Akkuş, Karadağ'a kaçtığı iddialarını çektiği videolarla yalanlayan ve geçen hafta "Berat Albayrak beni bitirmek istiyor" dediği bir video paylaşan Peker'i, YouTube kanalında yayımladığı iki video aracılığıyla tehdit etmişti.

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