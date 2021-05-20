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Sedat Peker'in 6. videosunun ardından AKP'li Abdurrahim Boynukalın'dan açıklama geldi: Açıkçası çok rahatladım

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Organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker’in “bir milletvekilinin ricasıyla Hürriyet’e baskın yaptığıyla” ilgili açıklamalarına yanıt geldi
Sedat Peker'in 6. videosunun ardından AKP'li Abdurrahim Boynukalın'dan açıklama geldi: Açıkçası çok rahatladım

Organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker’in “bir milletvekilinin ricasıyla Hürriyet’e baskın yaptığıyla” ilgili açıklamalarına yanıt geldi. 2015 yılında Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyı organize ettiği iddiası bir süre basında dile getirilen AKP'li Abdurrahim Boynukalın, Twitter hesabından, "Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş" dedi.

Boynukalın, şunları yazdı:

Meşhur video serisinin bugünkü bölümü 28-32. Dakikaları arası 2015 Hürriyet eylemi meselesi özetlenmiş. Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş.

Biz gençlik kolları olarak Hürriyet önünde basın açıklaması kararı aldığımızda kendisinin “ismini veremeyeceği bir vekil tarafından arandığını” ve “bizim çocuklar bu eylemleri beceremez, profesyonel değiller, sen bir işin içine gir” dendiğini söylemiş.

Böyle bir kerameti kendinden menkul, kendisini tek talimatla harekete geçirebilecek bir vekil var mı emin değilim. Varsa umarım ismini verir; böylece parti kurumsalımıza ve benim imajıma yıllarca zarar veren “basma” hadisesinin kim tarafından yapıldığı öğrenilmiş olur.

O gün “partimiz eylem geleneğinde asla taşlı sopalı eylem olmaz” dediğimizde bize inanmamayı tercih edenler (ana muhalefet partisi lideri buna dahil) bakalım ne diyecekler. Tekrar ediyorum biz o dönemki iftira yayınlarından dolayı o gazete önünde sadece basın açıklaması yaptık.

Boynukalın, Tweet'lerini sildi

Boynukalın, söz konusu paylaşımlarından ilk üçünde yer alan, "Meşhur video serisinin bugünkü bölümü 28-32. Dakikaları arası 2015 Hürriyet eylemi meselesi özetlenmiş. Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş. Biz gençlik kolları olarak Hürriyet önünde basın açıklaması kararı aldığımızda kendisinin “ismini veremeyeceği bir vekil tarafından arandığını” ve “bizim çocuklar bu eylemleri beceremez, profesyonel değiller, sen bir işin içine gir” dendiğini söylemiş. Böyle bir kerameti kendinden menkul, kendisini tek talimatla harekete geçirebilecek bir vekil var mı emin değilim. Varsa umarım ismini verir; böylece parti kurumsalımıza ve benim imajıma yıllarca zarar veren “basma” hadisesinin kim tarafından yapıldığı öğrenilmiş olur" ifadelerini hesabından kaldırdı.

Peker ne dedi?

Peker, Türkiye’nin gündemine oturan videolarından birisini de bugün yayınladı. Bu videoda Peker, 2015 yılında Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyı “bir milletvekilinin ricasıyla kendisinin yaptığını” söyledi. Peker videoda şu ifadeleri kullandı:

"Pamıkörenin ekibi dinliyor musunuz? Sizin gazetenizi ben bastırttım. Şatafatlı gazeteciler, sizin gazetesini ben bastırttım. Bastırtmadan önce arayan milletvekilinin telefon sinyallerine bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından arkadaşlar gidecek, ama onlar profesyonel değiller, dediler. evet ben gönderdim. Savcılar al delil itiraf. Ben yaptım. Milletvekili söyledi böyle diye."

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