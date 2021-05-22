Sedat Peker'in 7'nci videosu, yayınlanmadan Twitter'da Sedatpeker7 olarak TT oldu...

Sedat Peker'in 7'nci videosu, yayınlanmadan Twitter'da en çok konuşulan konu oldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialarına yanıt vereceğini açıkladığı yedinci videosu, yayına girmeden Twitter'da Trend Topic oldu.

Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun TRT canlı yayınındaki açıklamarının ardından "Ben videonun çekimini tamamlamıştım. Söyledikleri cevapsız kalacak sakın zannetmeyin. Pazar günü yayınlayacağım videoda ona hak ettiği her şeyi söyleyeceğim" açıklamasını yaptı.

Soylu'nun pazar gününe işaret ettiği videosu, yayınlanmasına saatler kala, Twitter'in en çok konuşulan konu oldu. "Sedatpeker7" etiketiyle yaklaşık 25 bin tweet atıldı.