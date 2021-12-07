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Sedat Peker’in avukatı: Bir gözaltı söz konusu değil, yakını üzerinden kendisiyle iletişim kurabiliyorum

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınmadığı söyledi.
Sedat Peker’in avukatı: Bir gözaltı söz konusu değil, yakını üzerinden kendisiyle iletişim kurabiliyorum

 

TELE 1’de program yapan gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, Barkın’ın “Bir gözaltı söz konusu değil, hatta ulaştığım yani bendeki numara ile bir yakını üzerinden kendisi ile iletişim kurabiliyorum.” dediğini aktardı.

Ne olmuştu?

Katar merkezli Al Jazeera, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığı yönündeki haberde geçen "Peker'in yakalandığı ve iade edileceği iddia edilmişti" cümlesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sonrası hazırlanan analizden kaldırdı. Al Jazeera, "Bu cümle, Al Jazeera, bu iddiaları doğrulayamadığı için makaleden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı. 

Al Jazeera’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar’a yaptığı ziyaretin değerlendirildiği analizden, organize suç örgütü lideri Peker’in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ilişkin iddiayı kaldırdı. 

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