Sedat Peker'in avukatından Emre Olur açıklaması

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın'la görüşen gazeteci Barış Pehlivan, Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur'un Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi ve son durumuna ilişkin aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'e yakınlığı ile bilinen Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alındı. Olur, daha sonra İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Halk TV yayınında Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ı aradığını ve Emre Olur'un gözaltı sürecini sonrasında yaşadıklarına dair aldığı bilgileri aktaran gazeteci Barış Pehlivan, Olur'un herhangi kötü muameleye maruz kalmadığını duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ersan Barkın'ı aradım iyi bir ceza avukatıdır. Ben açıkçası acaba Ersan bey bilir mi Emre Olur hakkındaki gelişmeleri diyerek tamamen tesadüf eseri aradım. Kendisi Emre Olur'la yeni görüştüğünü bana söyledi. Emre Olur'un avukatı olmamasına rağmen kendisiyle gözaltındayken görüştüğünü söyledi. Kendisi hiçbir şekilde darp ve ya kötü muamele görmediğini iletti. Ersan Barkın'ın verdiği bilgiye göre Emre Olur elinde bir bavuluyla gelmiş. Arnavutluk vatandaşı olduğu söyleniyordu, "hayır "dedi altını özellikle çizdi ve bu bilginin doğru olmadığını söyledi. Zaten Arnavutluk vatandaşı olsaydı buraya gelemezdi bunun bilgisini verdi ama bununla birlikte orada bir avukatının dahi olmadığını söyledi. Cebinde bin- bin 500 euro kadar para varmış galiba o parayla bir avukat tutma isteği olmuş.

Bana verilen bilgilerde en çarpıcı olan şudur: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada Emre Olur'un hakkındaki suçlamalar sıralanmıştı hatırlarsanız, Ersan Barkın'ın aktardığına göre polisler şu bilgiyi vermişler. Emre Olur'la ilgili soruşturma yürüten savcılık makamları Emre Olur'un emniyetteki ifadesinin sadece suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamasından yapılmasını istemişler. Emre Olur yarın savcılığa çıkartılacak. Yarın tutuklandığını görürüz diye tahmin ediyorum."