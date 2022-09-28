Sedat Peker’in eşi Özge Peker: Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor

Sedat Peker’in danışmanı olarak bilinen Emre Olur’un yakalanmasının ardından Peker paylaşım yapmayı bırakmıştı.
Peker'in eşi Özge Peker, Instagram'dan yaptığı paylaşımla bu sessizliği bozdu.
Peker, "Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor. Beklediğine deyeceğini zaman size ansızın gösterecektir" paylaşımı yaptı.
Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker için çıkarılan kırmızı bültenin 'tüm dünyada aranıyor' biçiminde genişletildiğini açıklamıştı.
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