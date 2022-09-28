  • BIST 3.265,64
  • Altın 963.879
  • Dolar 18.4489
  • Euro 17.6228
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Sedat Peker’in eşi Özge Peker: Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor

»
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, "Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor. Beklediğine deyeceğini zaman size ansızın gösterecektir" dedi.
Sedat Peker’in eşi Özge Peker: Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor

Sedat Peker’in danışmanı olarak bilinen Emre Olur’un yakalanmasının ardından Peker paylaşım yapmayı bırakmıştı.

Peker'in eşi Özge Peker, Instagram'dan yaptığı paylaşımla bu sessizliği bozdu.

Peker, "Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor. Beklediğine deyeceğini zaman size ansızın gösterecektir" paylaşımı yaptı.

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker için çıkarılan kırmızı bültenin 'tüm dünyada aranıyor' biçiminde genişletildiğini açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika! Mersin’de Polisevine Terör Saldırısı: 1 Polis Şehit Oldu, 1’i Ağır Yaralı27 Eylül 2022 Salı 00:14
  • Türkiye’den ABD’ye protesto notası26 Eylül 2022 Pazartesi 19:23
  • Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi26 Eylül 2022 Pazartesi 12:04
  • Cem Karaca'nın hayatı film oluyor26 Eylül 2022 Pazartesi 10:12
  • Türkiye'den Somali'ye terör saldırısı dolayısıyla başsağlığı mesajı25 Eylül 2022 Pazar 18:46
  • Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı açıklamayı analiz ettiler25 Eylül 2022 Pazar 15:40
  • Yunanistan, Türkiye'ye Yakın Adaları Silahlandırdı25 Eylül 2022 Pazar 14:29
  • Türkiye'de Cumhur ve Millet İttifakı'na alternatif 'Emek ve Özgürlük' ittifakı kuruldu24 Eylül 2022 Cumartesi 22:19
  • Miçotakis'ten iki ülke ilişkilerine dair Türkçe paylaşım: Biz düşman değiliz24 Eylül 2022 Cumartesi 09:20
  • Türkiye’den AB ve Yunanistan’a ‘azınlıklar’ yanıtı23 Eylül 2022 Cuma 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti