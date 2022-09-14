Sedat Peker’in evinin önündeki saldırının şüphelisi yakalandı

Sedat Peker'in Beykoz'daki evinin önünde sabah 09.30'da silahlı saldırı yaşandı. Peker'in yakın adamı olan Yılmaz Günay, otomobille gelen bir kişinin hedefi oldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Günay, Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Günay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Saldırının ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Peker'in evinde bulunan adamlarının ifadesi alındı. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Saldırganın, Yılmaz Günay'la eski arkadaş olduğu, aralarında alacak verecek kaynaklı kişisel husumet bulunduğu öne sürüldü.
OPERASYONLA YAKALANDI
Polis, Ömer Ş. olduğunu belirlediği şüphelinin gittiği adresi tespit etti. Ömer Ş.’nin Sancaktepe’de bir adreste saklandığı öğrenildi. Belirlenen adrese özel hareket polisiyle düzenlenen operasyonda Ömer Ş. gözaltına alındı.
ALACAK VERECEK İDDİASI
Emniyete götürülen Ömer Ş.’nin, ilk beyanında “Para vermiştim. Alacağım vardı. Bir türlü ödemedi.” dediği öne sürüldü.
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