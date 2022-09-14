Sedat Peker’in evinin önündeki saldırının şüphelisi yakalandı

Sedat Peker’in evinin önünde gerçekleştirilen ve bir kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi Ömer Ş. yakalandı. Peker’e yakın bir isim olduğu öne sürülen Ömer Ş.’nin ilk ifadesinde “Alacağım vardı, ödemiyordu" dediği öğrenildi.

Sedat Peker'in Beykoz'daki evinin önünde sabah 09.30'da silahlı saldırı yaşandı. Peker'in yakın adamı olan Yılmaz Günay, otomobille gelen bir kişinin hedefi oldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Günay, Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Günay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan Yılmaz Günay.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Saldırının ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Peker'in evinde bulunan adamlarının ifadesi alındı. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Saldırganın, Yılmaz Günay'la eski arkadaş olduğu, aralarında alacak verecek kaynaklı kişisel husumet bulunduğu öne sürüldü.

Şüphelinin Peker ile fotoğrafları da ortaya çıktı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis, Ömer Ş. olduğunu belirlediği şüphelinin gittiği adresi tespit etti. Ömer Ş.’nin Sancaktepe’de bir adreste saklandığı öğrenildi. Belirlenen adrese özel hareket polisiyle düzenlenen operasyonda Ömer Ş. gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK İDDİASI

Emniyete götürülen Ömer Ş.’nin, ilk beyanında “Para vermiştim. Alacağım vardı. Bir türlü ödemedi.” dediği öne sürüldü.