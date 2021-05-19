Sedat Peker’in görüşme kayıtlarını yayımladığı Hadi Özışık: Süleyman Soylu ve kamuoyundan özür diliyorum

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'in gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Özışık ise Peker’le gerçekleştirdiği görüşmelerde Peker’i sakinleştirmeye çalıştığını; “Haklısın” diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldığını ve bu görüşmeleri kendi inisiyatifi ile yaptığını belirterek özür diledi. Özışık, “Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır” dedi.

Yayımladığı videolarla bazı iddialar ortaya atan organize suç örgütü lideri Peker, kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracılık yaptığı iddialarını yalanlayan gazeteci Hadi Özışık’la görüşme kayıtlarını yayınladı.

Peker videoları için Süleyman Soylu ile görüştüğü iddia edilen Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık ile ilgili bu kaydın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu Süperhabertv'ye açıklamalarda bulundu. Soylu, "arabuluculuk" iddiasını yalanlayarak Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini belirtti. Bakan Soylu, Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Hadi Özışık da Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile özür diledi. Özışık açıklamasında, Peker ile kendi inisiyatifiyle görüştüğünü belirterek Bakan Soylu'nun bu görüşmelerden haberinin olmadığını kaydetti:

"Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu -olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce 'haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır"