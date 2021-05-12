  • BIST 1.443
  • Altın 491,538
  • Dolar 8,3163
  • Euro 10,0893
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Sedat Peker'in hedef aldığı Mehmet Ağar: Korkacak hiçbir şeyim yok, devlet beni istediği zaman araştırır

»
"Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek"
Sedat Peker'in hedef aldığı Mehmet Ağar: Korkacak hiçbir şeyim yok, devlet beni istediği zaman araştırır

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi ve AKP Milletvekili  olan oğlu Tolga Ağar hakkındaki iddialara ilişkin olarak, “Devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl, siyaseti bırakalı da 15 yıl oldu. Dokunulmazlığım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar. Bunun için herhangi bir engel yok. İnsan yaptığından korkar, yapmadığından değil. Benim çok şükür korkacak hiçbir şeyim yok" dedi. 

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ağar, kendisi ve oğlu üzerinden iktidarı hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar hakkında konuştu. Ağar'ın iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığı iddiasıyla ilgili konuşurken, oranın sahibi değil yönetici olduğunu belirtti. Ağar, “Madem tehditle el koydumsa, bu kişinin tehdit davası açması gerekirdi. Madem tehdit, zorlama varmış niye dava açılmamış. Bu marinanın biz bir tarafında yokuz. Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. Devletin bütün kayıtlarında buradaki konumum bellidir. Utanç verici, saçma sapan iddia ve isnatlarla suçlama konusu yapmak utanç vericidir. Yıllarca terörle mücadele etmiş, bütün terör örgütlerinin hedefinde olan, her adımı devlet tarafından bilinen, 24 saat korunan kişiyim. Bu kadar kör gözle bakan insanlarda mantık diye de bir şey yok" ifadesini kullandı. 

"Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek"

Ağar, "Ben alnı açık gezerim. Böyle olduğumu devlet de, millet de bilir. Benden, ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz. Ama son dönemlerde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK siteleri  marina ve benimle ilgili yalan haberler üretiyor. Bunlar karşılık bulmuyordu. Şimdi farklı taktikler uygulanıyor. Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diye konuştu. 

"Mübariz Gurbanoğlu, Fethullah Gülen'e devamlı gidiyordu"

Peker'in "Mübariz Mansimov'u FETÖ'yle sen tanıştırdın, sonra FETÖ'cü diye içeri attırdın" ifadeleriyle ilgili de konuşan Ağar,“Mübariz Gurbanoğlu, Fethullah Gülen'e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen'le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen'e yakınlığı biliniyordu" açıklamasını yaptı.

Saygı Öztürk, Ağar'a başka soruları da olduğunu belirterek, "Ancak, şu aşamada önemsediği konu marina olduğu için diğer sorulara cevap vermedi" dedi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kayıp at iddiasına ilişkin açıklama11 Mayıs 2021 Salı 11:06
  • Soylu, bu kez de Cumhuriyet gazetesini hedef aldı: Türkiye eski Türkiye değil, hesabını hukuk önünde vereceksiniz11 Mayıs 2021 Salı 10:05
  • Sokağa çıkma yasağına rağmen Türkiye'nin birçok ilinde İsrail protestosu düzenlendi; araçlarla konvoy yapıldı11 Mayıs 2021 Salı 08:50
  • Faruk Bildirici: Sedat Peker’in videoları 'Susurluk Skandalı'ndan beri çok şeyin eskisi gibi devam ettiğini anlatıyor11 Mayıs 2021 Salı 08:39
  • Sedat Peker'in "Kemiklerini kırdırdım" dediği Feyzi İşbaşaran olayın detaylarını anlattı11 Mayıs 2021 Salı 08:37
  • TBMM'den İsrail'e ortak kınama10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:33
  • "Susurluk'u aşan bir durum ortaya çıktı"10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:40
  • Şeyma Subaşı,nafakadan vazgeçti10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:32
  • Prof. Dr. Ceyhan: Vakaların azalmasında hızlanma bekliyoruz, 5 bin sayısının altına inilebilir10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:20
  • Cami hoparlöründen 'Oruç tutmayanların başı ağrısın' sözleri için soruşturma başlatıldı10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti