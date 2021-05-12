Sedat Peker'in hedef aldığı Mehmet Ağar: Korkacak hiçbir şeyim yok, devlet beni istediği zaman araştırır

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi ve AKP Milletvekili olan oğlu Tolga Ağar hakkındaki iddialara ilişkin olarak, “Devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl, siyaseti bırakalı da 15 yıl oldu. Dokunulmazlığım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar. Bunun için herhangi bir engel yok. İnsan yaptığından korkar, yapmadığından değil. Benim çok şükür korkacak hiçbir şeyim yok" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ağar, kendisi ve oğlu üzerinden iktidarı hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar hakkında konuştu. Ağar'ın iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığı iddiasıyla ilgili konuşurken, oranın sahibi değil yönetici olduğunu belirtti. Ağar, “Madem tehditle el koydumsa, bu kişinin tehdit davası açması gerekirdi. Madem tehdit, zorlama varmış niye dava açılmamış. Bu marinanın biz bir tarafında yokuz. Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. Devletin bütün kayıtlarında buradaki konumum bellidir. Utanç verici, saçma sapan iddia ve isnatlarla suçlama konusu yapmak utanç vericidir. Yıllarca terörle mücadele etmiş, bütün terör örgütlerinin hedefinde olan, her adımı devlet tarafından bilinen, 24 saat korunan kişiyim. Bu kadar kör gözle bakan insanlarda mantık diye de bir şey yok" ifadesini kullandı.

"Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek"

Ağar, "Ben alnı açık gezerim. Böyle olduğumu devlet de, millet de bilir. Benden, ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz. Ama son dönemlerde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK siteleri marina ve benimle ilgili yalan haberler üretiyor. Bunlar karşılık bulmuyordu. Şimdi farklı taktikler uygulanıyor. Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diye konuştu.

"Mübariz Gurbanoğlu, Fethullah Gülen'e devamlı gidiyordu"

Peker'in "Mübariz Mansimov'u FETÖ'yle sen tanıştırdın, sonra FETÖ'cü diye içeri attırdın" ifadeleriyle ilgili de konuşan Ağar,“Mübariz Gurbanoğlu, Fethullah Gülen'e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen'le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen'e yakınlığı biliniyordu" açıklamasını yaptı.

Saygı Öztürk, Ağar'a başka soruları da olduğunu belirterek, "Ancak, şu aşamada önemsediği konu marina olduğu için diğer sorulara cevap vermedi" dedi.