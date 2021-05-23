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Sedat Peker’in iddiaları ardından Basın örgütleri TGS ve Basın-İş’ten açıklamalar

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri ile ilgili iddiaları karşısında Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan ve DİSK Basın-iş’ten açıklamalar geldi.
Sedat Peker’in iddiaları ardından Basın örgütleri TGS ve Basın-İş’ten açıklamalar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin iddialarının ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan “Mumcu ve Adalı cinayetlerine dair iddiaların soruşturulmasını istiyoruz. Şüphelilerin yargılanmasını talep ediyoruz. Savcıları göreve çağırıyoruz. Tuğla çekilsin, duvar yıkılsın” açıklaması geldi.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Çete lideri bu iki cinayeti de derin devletin işlediğine ilişkin söylemlerde bulundu. Tabi bugün hem hükümetin hem de savcıların bir an önce harekete geçerek bu iddiaları araştırmasını ve ismi geçen şahısların sorgulanarak, gerçek failleri ortaya çıkarılması bizim öncelikli talebimiz. Bu kirlenmiş ilişki içerisinde bu iki gazeteci gibi başka faili meçhullerde bu sözde kişilerin parmakları var mı? Bunları ortaya çıkarılması ve gereken cezanın verilmesi gerekiyor."

DİSK Basın-İş ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Biz bu cinayetlerin faillerini hep söyledik. Hep katile katil dedik. İpekçi’nin, Mumcu’nun, Göktepe’nin, Adalı’nın, Dink’in, Anter’in katilleri aynı. Şimdi içeriden itiraf geliyor. Artık susan herkes suç ortağıdır” dedi.

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