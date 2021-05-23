Sedat Peker'in iddiaları ardından Kıbrıslı siyasetçilerden art arda tepki: Derhal araştırılsın

Sedat Peker'in Kıbrıs'ta uyuşturucu ticareti ve gazeteci Kutlu Adalı cinayeti üzerine yaptığı açıklamaların ardından, Kıbrıs'tan da tepki geldi. HP, CTP ve TDP'den yapılan açıklamalarda, iddiaların soruşturulması talebi geldi.

Sabah saatlerinde Sedat Peker'in Youtube kanalı üzerinden, Kıbrıs'ta Kutlu Adalı cinayeti ve uyuşturucu ticareti üzerine yaptığı açıklamalara ilişkin, KKTC'den de tepkiler gelmeye devam ediyor. Üstüste açıklamalar yapan Halkın Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nden yetkililer, iddiaların soruşturulması gerektiğini açıkladı.

HALKIN PARTİSİ: SUÇLULAR CEZALANDIRILMALI

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Özersay, Bugün ülkemize dair mide bulandıran, rahatsız eden çok sayıda iddia ortaya atıldı. Siyasetteki kirlenmeye dair endişe duyan, buna karşı mücadele etmek isteyen herkesi rahatsız etmesi gereken iddialar” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin alnından bu kara lekeyı̇ silmek, etkili ve sonuç alıcı bir soruşturma yaparak suçluların cezalandırılmasını sağlamak gerekir” diyen Özersay, açıklamasında şunları söyledi:

İki hafta önce Kutlu Adalı cinayeti konusunda şu açıklamayı yapmıştık: “Gazeteci Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayeti insan hakları ve basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir. Bu konuyla ilgisi olanların/bu konuda bilgisi olanların konuşmaya başlaması yetmez, polis ve savcılığın yeni bilgi ve itirafları yakından takip etmesi ve dosyayı güncelleyerek sonuçlandırmaya çalışması gerekir. Bu ülkede insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin bu konuyu takip etmesi, sonuç alınması için baskı koyması önemlidir.” Bugün itibariyle bu cinayeti kimlerin azmettirdiğine dair isimler verilmeye başlandı. Bu iddiaların araştırılması, ifadelerin alınması artık kaçınılmaz. Bu ülkenin alnından bu kara lekeyı̇ silmek, etkili ve sonuç alıcı bir soruşturma yaparak suçluların cezalandırılmasını sağlamak gerekir.

Uluslararası uyuşturucu trafiği konusunda bugün yayınlanan videolarda yer alan iddialarda Türkiye’den ve KKTC’den ismi geçen herkesin açıklama yapması, bildiklerini söylemesi, iddialar doğru değilse derhal yalanlaması ya da doğrusunu biliyorsa konuşması gerekir.

TDP: KUTLU ADALI CİNAYETİ YENİDEN SORUŞTURULMALIDIR

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Özyiğit, “Sedat Peker’in videolarını izlerken insan hem ürperiyor hem de ülkesi adına üzülüyor. Güzelim ülkemizin böylesi konularla gündeme gelmesi bile utanç verici” dedi.

“Bu söylenenler yeni de değil, ancak bizzat işin içindekiler tarafından söylenmesi işin rengini değiştiriyor” ifadelerini kullanan Özyiğit, Kutlu Adalı cinayetinin yeniden soruşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu artık kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu konu hepimizin, meclisin ilgili tüm kurumların sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan asla kaçınmayacağız, bu yönde atılacak her adıma da destek çıkacağız.

Bu vesileyle ortaya konan ve uyuşturucu trafiği dahil ülkemizi ilgilendiren tüm konularla ilgili iddiaların araştırılmasına yönelik ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunacağımızın bilinmesini isterim.

TC-KKTC arasında imzalanan ve halen yürürlükte olan Adli Yardımlaşma Yasası’ndan da yararlanılması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim.”

CTP: MECLİSTE GÜNDEME GETİRECEĞİZ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, “Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bu iddialardan sonra Başsavcılık ve Polis Teşkilatı derhal yeniden harekete geçmelidir. Konuyu yarın Meclis'te de gündeme getireceğiz” dedi.

Erhürman, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık, ülkemizde gerçekleşen ve insan hakları ve demokrasi açısından derin yaralar açan bu cinayete dair tüm iddiaların ciddiyetle değerlendirilmesi konusunda hepimize görev yüklemektedir..."