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Sedat Peker'in iddiaları için üç ilde savcılar harekete geçti

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"Duydum ki o savcılar bulunmuş. Sedat Peker’in videolarındaki iddialar ve isimler için birkaç ilde soruşturmalar başlatılmış."
Sedat Peker'in iddiaları için üç ilde savcılar harekete geçti

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, ülkücü mafya liseri Sedat Peker’in iddiaları için savcıların harekete geçtiğini belirtti. “Sedat Peker’in videolarındaki iddialar ve isimler için birkaç ilde soruşturmalar başlatılmış” diyen Pehlivan, “Soruşturmaların İstanbul, Ankara ve Muğla’da yapıldığını öğrendim. İçeriklerine dair şu an dışarı bilgi sızdırmamak için uğraşıldığını fark ettim. Belki de bu yüzden UYAP’a bile yüklememişlerdir şu aşamada…” ifadelerini kullandı.

Pehlivan’ın konuyla ilgili bugünkü “O savcı bulunmuş” başlıklı yazısı şöyle:

“Hep o haklı serzeniş: Görevini yapacak bir savcı aranıyor.

Lağım çukurunu temizlemeye yardımcı olacak yargı sürecinin başlaması gerekiyor.

Duydum ki o savcılar bulunmuş. Sedat Peker’in videolarındaki iddialar ve isimler için birkaç ilde soruşturmalar başlatılmış.

Hem videoların çözümleri, hem baroların şikâyetleri hem de açık kaynaklardaki haberler dosyalanmaya başlanmış.

Soruşturmaların İstanbul, Ankara ve Muğla’da yapıldığını öğrendim. İçeriklerine dair şu an dışarı bilgi sızdırmamak için uğraşıldığını fark ettim. Belki de bu yüzden UYAP’a bile yüklememişlerdir şu aşamada…

Nereye evrilir bu soruşturmalar, ileride göreceğiz.

Hani kulaktan kulağa fısıldanan “Erdoğan bu rüzgârı Temiz Eller Operasyonu yaparak lehine çevirir” tezi mi gerçekleşir, bilmiyorum.

Neyse…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kısa süre önce yaptığı bir açıklamayla bitireyim:

“Elbette soruşturmada esas olan gizliliktir ama bu gizlilik, hakikati toplumdan kaçırmak anlamı taşımaz. Bu sürecin amacı bir yanda kişi şeref, onur ve haysiyetini korumak, diğer yanda soruşturmanın somut delile dayalı olarak etkili yürütülmesini sağlamaktır. Bir suç iddiasını ve işin aslını araştıracak olan savcılarımızdır.”

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