  • BIST 1.415
  • Altın 517,253
  • Dolar 8,5263
  • Euro 10,3910
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Sedat Peker’in iddialarının araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

»
Sedat Peker’in iddialarının araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Sedat Peker’in iddialarının araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

90’lı yıllarda Kürt iş insanlarının öldürülmesi, Musa Anter cinayetinden Savaş Buldan cinayetine, birçok operasyonun açığa çıkması açısından bu araştırmanın önemli olduğunu söyleyen Kenanoğlu, şöyle devam etti:

“AKP iktidarındaki Roboski Katliamı’nın, Sur’daki, Nusaybin’deki vahşetin, Ankara Gar katliamının sorumlularının araştırılması açısından önemli. Gazi katliamının, Sivas katliamının ve bugünkü siyasilerle nasıl bir ilişkisinin olduğunun açığa çıkması açısından önemli. AKP iktidarında karakolda, sokakta, cezaevinde, helikopterde yapılan işkencelerin soruşturmak için bu komisyon önemli. Kemal Kurkut’un, Berkin Elvan’ın ve daha nicelerinin katillerinin açığa çıkarılması için gereklidir. Hrant Dink’in katledilmesinden sorumlu olan Erhan Tuncel’i suç örgütü elebaşına kimin emanet ettiğini araştırmak açısından önemlidir. Suç örgütü liderinin Cumhur İttifakı ile mitingler yapmasını kimin istediğini ve yol verdiğini araştırmak için önemlidir bu komisyon. Suç örgütü elebaşısının, İçişleri Bakanı için neden ‘dönüş biletim’ demesinin araştırılması için önemlidir.”

İyi Parti: Erdoğan provokosyanların önünü açtı

HDP’nin önergesi üzerine konuşan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Erdoğan’ın grup konuşmasında Rize’de provokasyon girişimiyle karşılaşan Meral Akşener’e yönelik “Bu daha bir, daha neler olacak neler. Daha dur bakalım, bunlar iyi günler” sözlerini hatırlattı. Çıray, Erdoğan’ın provokasyonların ve manipülasyonların önünü açtığını söyledi. Çıray, Erdoğan’ın bu sözlerle anayasayı yeniden çiğnediğini dile getirdi.

CHP: Mafya ile yürüdüğünüz için oldu

Önerge üzerine söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de yurttaşların temiz siyaset, temiz devlet ve temiz bir toplum görmek istediğini söyledi. Erkek, şöyle devam etti: “Toplum güçlü bir Meclis görmek istiyor. Ama geldiğimiz noktada görevini yapamayan, vesayet altında bir Meclis ile karşı karşıyayız. Meclis’in en temel görevi yürütmeyi denetlemektir, sorgulamaktır, araştırmaktır. Toplum anca bu şekilde güven duyar sisteme. Suç oranları artıyor. Memleketimiz uyuşturucu ticaretinin merkezi haline gelmiştir. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Mafya liderleri il il gezip sizin döneminizde mitingler yaptılar. Siyasi parti genel başkanlarını ölümle tehdit ettiler. Siyasi destek olmadan suç liderleri bunu gerçekleştirebilirler mi? Bu tablonun sorumlusu kim? Niçin oldu bunlar? Siz mafya ile yürüdüğünüz için oldu. Lütfen mafya koalisyonuna son verin.”

HDP’nin önergesi, AK Parti ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sol Hareket Kurucusu Korkmazhan: Türkiye, Kutlu Adalı’nın ailesinden özür dilemeli27 Mayıs 2021 Perşembe 12:19
  • Marmara Denizi'ndeki deniz salyası krizi Washington Post'ta: Kalın bir örtü, Türkiye'nin kıyısını kasıp kavuruyor27 Mayıs 2021 Perşembe 12:09
  • Akşener'den Erdoğan'a "Daha neler olacak neler" yanıtı27 Mayıs 2021 Perşembe 11:59
  • İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı27 Mayıs 2021 Perşembe 11:45
  • T.C. Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşıyla ilgili son aşamaya geldik27 Mayıs 2021 Perşembe 11:45
  • Davutoğlu: Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı’nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular27 Mayıs 2021 Perşembe 11:02
  • Kuru meyvenin yol haritası dijitalde çiziliyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 22:23
  • Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:23
  • Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:22
  • TİP Başkanı Erkan Baş: Süleyman Soylu talimat verdi, Sedat Peker'in adamları Barış Atay'a saldırdı26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti