Sedat Peker'in ilk 6 videosunda hangi somut iddialar var? Muhatapları nasıl karşılık verdi?

Organize suç örgütü liderliğinden mahkumiyeti bulunan Peker'in Youtube üzerinden yayınladığı seri videoların kısa sürede izlenme sayısı 25 milyonun üzerine çıktı. Geçtiğimiz perşembe sabahı paylaştığı altıncı içerik sonrasında Youtube, Peker'in 'Reis Sedat Peker' adını verdiği kanalına 'onay işareti' ekledi.

Sedat Peker'in Türkiye'de gündemi sarsan videolarında hangi somut iddialar var?

Peker, bugüne kadar çektiği altı videoda önce eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile AK Partili milletvekili oğlu Tolga Ağar'ı hedef alan skandal iddialarda bulundu. Ardından iş dünyasından bazı ünlü isimler, gazeteciler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açıklamalarıyla gündemin en üst sırasına yerleşti. Kendisine cevap verenler, karşı suçlamada bulunanlar ya da sessiz kalmayı tercih edenler oldu.

Sedat Peker, videolarında kendisinin dahil olduğu suçlara ilişkin itiraflarını da paylaştı. İfşaatlarına son vermesi için haber sitesi yöneticileri Hadi Özışık ile Süleyman Özışık kardeşlerin Bakan Soylu ve Peker arasında aracılık yaptığı iddialarını içeren son videosu ve bu iddiasına kanıt olarak yayınladığı Facetime görüşmesi kaydı büyük ses getirdi.

Paylaşımlarında 'Bir tripot ve bir kameraya yenileceksiniz!' mesajı bir slogana dönüştü.

Peki, Peker şu ana kadar yayınladığı ve çekimlerine devam edeceğine dair söz verdiği ilk altı videoda kimleri hedef aldı; hangi somut iddiaları ortaya attı ve kimler ne cevap verdi?

Operasyonun taşeronluğunu derin devletin başı Ağar ve Pelikancılar yaptı'

Sedat Peker’in kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği ilk videoda hedefine aldığı isim eski Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve ‘’Pelikancılar’’ oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 9 Nisan’da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Sedat Peker'in evinde de arama yapılması üzerine suskunluğunu bozan Peker, Mehmet Ağar’ı operasyonun taşeronluğunu yapmakla suçladı. Operasyonun medya ayağını ise ‘’Pelikancılar’’ın yürüttüğünü iddia etti.

"Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak bilinen grup, bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronluğunu yaptılar. Basın ayağını pelikancılar, düşünsenize Akit'ten Ulusal Gazete'ye kadar. Ben bu olayların içinde yaşadım gençliğimden beri. Beni mi korkutacaksınız? Derin devletmiş, vay! Göreceğiz derinliğinizi."

Mehmet Ağar: ‘’Her türlü araştırmaya, soruşturmaya açığım’’

Peker’in açıklamasına Ağar’dan yalanlama geldi. Ve "Kimin ne iddiası var buyursun delillerini götürsün. Her türlü araştırmaya soruşturmaya açığım" yanıtı geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "İstanbul ve Bursa mahkemelerinde iki dosyan var. İstanbul'daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum. Ancak dosyanın operasyona dönmesinde bizatihi katkım var. Bursa'daki dosyan ise bir kişinin şahsıma şikayeti ile baştan sona benim takibim" dedi.

Sedat Peker: “Tolga Ağar, Nusret Gökçe'yi kurşunlattı''

Aynı videoda dile getirdiği ve ikinci videosu ile daha da detaylandırdığı bir diğer iddiası ise Mehmet Ağar’ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın, restoran sahibi ve şef Nusret Gökçe'yi kurşunlatması. Peker bu suçun Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün şoförüne nasıl yıkıldığını anlattı. Bu olay sırasında Ağar’ın uyuşturucu kullandığını ve bu durumun saç tahlili ile tespit edilebileceğini de belirtti Peker.

Peker, bu videoda şimdiye kadar hiç uyuşturucu satmadığını o nedenle evindeki operasyonda narkotik polislerinin köpeklerle arama yapmasına da tepki gösterdi.

"Kolombiya limanında 4 ton 900 kilo kokain yakalanmış. Bu Türkiye'ye geldiğinde, paketlenip satıldığında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder. Açıklama yapıyorlar, 'Bunlar Türkiye'ye gidecekti, İzmir limanına, bir kimya firmasına'. Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimseye. Niye operasyon yok? Bu sehemin sahibi Mehmet Ağar. Eski bir milletvekili bir tane daha. Eski yardımcısı bunun. İki üç tane de mafyatik tip, kriminal bilinen narko ailesi. Hani!"

Bakan Soylu'dan 4 ton 900 kilo kokain iddiası ile ilgili açıklama

"Kolombiya'da geçen sene 1 Haziran'da kokain yakalanıyor. Bizim yaptığımız araştırma Ambarlı Limanı'na gelecek. Narkotik Başkanı bana geliyor. Hemen diyorum irtibat kurun, mümkünse Kolombiya'ya gidin. Pandemi mandemi gidemediler. 25 Haziran'da toplantı yapıldı. Kolombiya bizim Narkotikle. Bunlar bize herhangi bir yazılı belge vermediler. Bize söyledikleri şu: Bu operasyonu gerçekleştirenler Balkan grubu."

Mehmet Ağar ise iddiaları yalanlayarak her türlü soruşturmaya açık olduğunu söyledi.

''Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikayet eden kadın ölü bulundu''

"Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü" başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker'in iddiaları arasında Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikayet eden kadının ertesi gün ölü bulunduğunu da var.

"Tolga kardeşin hikayeleri böyle bitmiyor. Bir kız var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipceğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor"

Peker'in ikinci videosunda da dile getirdiği iddia Elazığ'da Kanal 23 Televizyonu'nda program sunucusu ve aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Yeldana Kaharman hakkında.

Kaharman'ın Tolga Ağar ile yaptığı röportajın ertesinde ölü bulunmasına dikkat çeken Peker, Tolga Ağar’ın Kaharman’a cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Tolga Ağar: Yeldana Kaharman’ı tanımam

Tolga Ağar'dan "Şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum. Şaibe yaratarak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi (Yeldana Kaharman) tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır" yanıtı geldi.

Ağar: ''Oğlumla gurur duyarım, her türlü araştırmaya soruşturmaya açığım''

Bu video sonrasında eski Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’dan “Oğlumla iftihar ederim. Gurur duyarım. Bunların hepsi yalandır. Kimin ne iddiası var buyursun delillerini götürsün. Her türlü araştırmaya soruşturmaya açığım. Ne benim ne oğlumun yasal ve ahlaki olmayan hiçbir şeyle ilgisi yoktur" yanıtı geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı: "Yeldana Kaharman’ın jandarmaya müracaatı söz konusu değil

Bu iddia üzerine Jandarma Genel Komutanlığı, "Yeldana Kaharman isimli kadının jandarmaya herhangi bir müracaatı kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Peker, üçüncü videosunda Jandarma Genel Komutanlığı’na yanıt verdi

"Biz kız helikopterle alındı demedik, Tolga Ağar'ı babası Mehmet Ağar helikopterle aldırdı dedik. "Bu haberi ilk yazan gazeteciye korkudan Elazığ'ı terk ettirdiniz. Rahmetli kızcağız Jandarma'ya gidiyor, 'Tolga Ağar'a röportaj yapmaya gittim, bana tecavüzde bulundu' diyor. 'Hanımefendi şikayetinizi aldık, siz doktora gidip konuyla ilgili yarın bir rapor alın'. Ertesi gün 18 yaşındaki kız öldü, kendiliğinden! Cıvıl cıvıl, hayat dolu kız nasıl ölür? 1 gün evvel şikayet eden kız 1 gün sonra öldü''

Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilinin, devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım

Sedat Peker, çektiği videoların üçüncüsünde eski AK Parti ve ANAP milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın 'kendisini her yere şikâyet ettiğini' belirterek şunları söyledi:

''Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilinin (Feyzi İşbaşaran), devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım, yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım, pişman değilim. Karıya, kıza, anaya kötü laf olmaz. Bende bu tabiat var, yine aynısını yaparım. Biz başkasının kızının namusunu kendi namusumuz kabul ederiz. Tecavüz olmaz, olamaz. Pardon derin devletin başı Tolga Ağar yapınca olur! Oldu da!"

Peker'in bu iddiası üzerine AK Parti eski milletvekili Feyzi İşbaşaran; ''Adnan Oktar’ın yaptığı şikayet, bir anda sahte twitlerle Erdoğan ve ailesine hakarete dönüştürüldü. Sonuçta kemiklerim kırılmadı ama ülkemde yaşananlar beni kırdı.'' açıklamasında bulundu.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek ise "Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır. Konular şikayete bağlı suçlar değil. Yargının görevini yerine getirmesi gerekir" açıklamasında bulundu.

Tam ben videoyu yayınladıktan sonra Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye bir karakter girdi, adı Peker...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide kendine gönderme yapıldığını iddia eden Peker, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur'. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söyledi" dedi.

Sedat Peker: Soylu bana koruma polisi verdi, ondan gelen haberle yurt dışına kaçtım

Sedat Peker, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, temiz Süleyman, aslan Süleyman... Benimle ilgili bir tweet atmış "Pislik, mafya" demiş. Ondan önce "Suç örgütü" demişti.

"Bugün size temiz Süleyman'ı anlatacağım" diyen Peker "Süleyman Soylu, sen 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim' demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi? ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, çektiği videoların dördüncüsünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etti. Bu iddiası için de savcılara telefon sinyallerini tespit etme çağrısı yaptı Peker.

Bakan Süleyman Soylu: Benden bir buçuk yıl önce verilmiş, benim zamanımda da alındı

Süleyman Soylu ise bu iddiaları "Benden bir buçuk yıl önce verilmiş, benim zamanımda da alındı. Bütün bu tartışmalar suyu bulandırmak için. Devlet dönem dönem koruma verir. Bir maraza çıkmasın diye bunlar yapılır. Tehdit geçince alınır. Hakkımdaki tüm iddiaları yargıya taşıdım, bu iddianın da soruşturulacağı umuluyor.'' ifadeleri ile yalanladı.

Süleyman Soylu'nun işaret ettiği dönemin İçişleri Bakanı AK Partili Efkan Ala'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Sedat Peker: Seni DYP kongrelerine almıyorlardı

"Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi" diyen Peker, Bakan Soylu'nun alınmadığı DYP kongrelerine kendi arkadaşları ile gidebildiğini iddia etti.

"Akrabam Reşat Hacıfazlıoğlu, senin bütün organizasyonlarını yapan… DYP'nin başına ulaşmak için… Seni kongrelere almıyorlardı… Eski arşivlerden çıkarın, olaylı kongreleri vardı çok eskiden, yanında kim var bakın, benim arkadaşlarım, onların tabiriyle adamlarım, benim akrabalarım. Sen oralara girerken onlar yanında değil miydi… 'Doğru Yol'un başkanlığına çıkmak için uğraşırken kongrelere beni almıyorlardı, il gecelerinde bana sıkıntı çıkarıyorlardı, Sedat Peker'in yanımda akrabası da arkadaşı da yoktu' de, yalan makinesi doğru söylüyor deyince tak, bir parmak (keseceğim)."

Soylu'nun Hadi Özışık'a ''Peker'i severim'' dediği iddiası

Peker, dördüncü videosunda Hadi Özışık'a, Süleyman Soylu'nun Ocak 2021 tarihlerinde "Ben onu (Peker'i) severim" dediğini öne sürüp "Bu kadar kısa sürede ne değişti" diye sordu.

Hadi Özışık, Halk TV'ye gönderdiği mesajda "Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir" ifadeleriyle iddiayı yalanladı. Ardından da Cüneyt Özdemir'in yayınına katılıp "Benim ne Sedat Peker'le ne Süleyman Soylu'yla böyle bir konuda konuşmam olmadı" ifadelerini kullandı.

Peker, iddiasının yalanması üzerine görüşmelerin kayıtlarını Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşılan ikinci videoda ise Hadi Özışık, Peker'i arayıp "Reisim… Benim adımı niye geçirdin orada, benim ismimin sende saklı kalması lazım'' diye soruyor.

Süleyman Soylu ise Super Haber'e verdiği demeçte, "Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular. Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

TRT Haber'de katıldığı programda da Özışık kardeşleri yıllardır tanıdığını belirtip "Keklemişler" dedi.

AA'nın haberine göre Soylu, Özışık kardeşler hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Hadi Özışık, Soylu'nun açıklamaları sonrası Twitter'dan yayımladığı açıklamada "Sayın Süleyman Soylu'nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm ve kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Peker, Soylu'nun istifa ettiği gün hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizi temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı, o bir milyon 300 bin tweet var ya. Sen de biliyorsun, benim kardeşim gibi o çocukların hepsi, benim destek olduğun benim açılmasına vesile olduğum haber portalları da sana destek oldular. Orada duruyor kayıtlar."

''Dönüş biletimizdin sen be, yaktın bizi...''

Peker ayrıca ülkeye dönüş biletinin Soylu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dönüş biletimizdin sen be, yaktın bizi. Devletin savcıları, çok kolay, benim akrabam olan Reşat Hacı Fazlıoğlu'nun telefonundan İçişleri Bakanı'nın telefonu kaç kere aranmış, o onu kaç kere aramış? Ama daha çok koruma müdürünün telefonundan görüşüyorlar. Süleyman Bey'in babasıyla ve tüm akrabalarıyla kaç kere aramışlar akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu'nu. Süleyman'la benim akrabamın telefon sinyalleri verdikten sonra, onun akabinde beni aynı gün içinde aramış mı? Ne kadar süre sonra ben yurt dışına çıkmışım? Bizim dosyada bu kadar, hiçbir delil yok, bize neler yaptınız..."

Bakan Soylu'dan sosyal medyadan yanıt: Fare gibi kaçma

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum: İddianı, itirafını, herşeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel, adalete teslim ol" diye yazdı.

Mehmet Ağar Soylu'dan özür diledi

Sedat Peker'in Bodrum Yalıkavak’taki marinaya ‘çökmek’le suçladığı eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar da Süleyman Soylu'nun sert ifadelerinden nasibini aldı. 'Biz olmasak miranaya mafya çökerdi" diyen Ağar, gelen tepkilerin ardından bu ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi.

"Barış Akademisyenleri'ne hayvanlık yaptık, o dostlardan özür dilerim"

Peker bir önceki videolarında özür sözü verdiği Barış Akademisyenlerinden de özür diledi.

"Bir önceki videomda Barış Akademisyenleri ile ilgili, içlerinden "Biz bu yazıya teröre destek olmak amacıyla imza atmadık" diyen olursa onlardan özür dileyeceğim dedim. Kötü bir hayvanlık yaptık. O dostlardan özür dilerim."

Mehmet Ağar Fethullah Gülen'e devletin hangi birimi tarafından gönderilmiştir?

Sedat Peker beşinci videosunda ise : "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye gittiğini söyleyen Mehmet Ağar'ın elinde yazılı emir var mıdır; yoksa devlet geleneğinde terör örgütü liderine sözlü talimatla insan yollanır mı?" sorusu soruyor.

METİN BOYUTUAaAa

Görüntülü içerik paylaşım platformu Youtube, Sedat Peker'in Türkiye'de son dönemin siyaset, derin devlet, mafya ilişkisine dair skandal iddialarını gündeme taşıdığı kanalına 'onay' verdi.

Organize suç örgütü liderliğinden mahkumiyeti bulunan Peker'in Youtube üzerinden yayınladığı seri videoların kısa sürede izlenme sayısı 25 milyonun üzerine çıktı. Geçtiğimiz perşembe sabahı paylaştığı altıncı içerik sonrasında Youtube, Peker'in 'Reis Sedat Peker' adını verdiği kanalına 'onay işareti' ekledi.

Sedat Peker'in Türkiye'de gündemi sarsan videolarında hangi somut iddialar var?

Peker, bugüne kadar çektiği altı videoda önce eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile AK Partili milletvekili oğlu Tolga Ağar'ı hedef alan skandal iddialarda bulundu. Ardından iş dünyasından bazı ünlü isimler, gazeteciler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açıklamalarıyla gündemin en üst sırasına yerleşti. Kendisine cevap verenler, karşı suçlamada bulunanlar ya da sessiz kalmayı tercih edenler oldu.

Sedat Peker, videolarında kendisinin dahil olduğu suçlara ilişkin itiraflarını da paylaştı. İfşaatlarına son vermesi için haber sitesi yöneticileri Hadi Özışık ile Süleyman Özışık kardeşlerin Bakan Soylu ve Peker arasında aracılık yaptığı iddialarını içeren son videosu ve bu iddiasına kanıt olarak yayınladığı Facetime görüşmesi kaydı büyük ses getirdi.

Paylaşımlarında 'Bir tripot ve bir kameraya yenileceksiniz!' mesajı bir slogana dönüştü.

Peki, Peker şu ana kadar yayınladığı ve çekimlerine devam edeceğine dair söz verdiği ilk altı videoda kimleri hedef aldı; hangi somut iddiaları ortaya attı ve kimler ne cevap verdi?

Operasyonun taşeronluğunu derin devletin başı Ağar ve Pelikancılar yaptı'

Sedat Peker’in kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği ilk videoda hedefine aldığı isim eski Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve ‘’Pelikancılar’’ oldu.

Sedat Peker'in birinci videosu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 9 Nisan’da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Sedat Peker'in evinde de arama yapılması üzerine suskunluğunu bozan Peker, Mehmet Ağar’ı operasyonun taşeronluğunu yapmakla suçladı. Operasyonun medya ayağını ise ‘’Pelikancılar’’ın yürüttüğünü iddia etti.

"Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak bilinen grup, bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronluğunu yaptılar. Basın ayağını pelikancılar, düşünsenize Akit'ten Ulusal Gazete'ye kadar. Ben bu olayların içinde yaşadım gençliğimden beri. Beni mi korkutacaksınız? Derin devletmiş, vay! Göreceğiz derinliğinizi."

Mehmet Ağar: ‘’Her türlü araştırmaya, soruşturmaya açığım’’

Peker’in açıklamasına Ağar’dan yalanlama geldi. Ve "Kimin ne iddiası var buyursun delillerini götürsün. Her türlü araştırmaya soruşturmaya açığım" yanıtı geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "İstanbul ve Bursa mahkemelerinde iki dosyan var. İstanbul'daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum. Ancak dosyanın operasyona dönmesinde bizatihi katkım var. Bursa'daki dosyan ise bir kişinin şahsıma şikayeti ile baştan sona benim takibim" dedi.

Sedat Peker: “Tolga Ağar, Nusret Gökçe'yi kurşunlattı''

Aynı videoda dile getirdiği ve ikinci videosu ile daha da detaylandırdığı bir diğer iddiası ise Mehmet Ağar’ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın, restoran sahibi ve şef Nusret Gökçe'yi kurşunlatması. Peker bu suçun Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün şoförüne nasıl yıkıldığını anlattı. Bu olay sırasında Ağar’ın uyuşturucu kullandığını ve bu durumun saç tahlili ile tespit edilebileceğini de belirtti Peker.

Sedar Peker'in ikinci videosu

Peker, bu videoda şimdiye kadar hiç uyuşturucu satmadığını o nedenle evindeki operasyonda narkotik polislerinin köpeklerle arama yapmasına da tepki gösterdi.

"Kolombiya limanında 4 ton 900 kilo kokain yakalanmış. Bu Türkiye'ye geldiğinde, paketlenip satıldığında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder. Açıklama yapıyorlar, 'Bunlar Türkiye'ye gidecekti, İzmir limanına, bir kimya firmasına'. Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimseye. Niye operasyon yok? Bu sehemin sahibi Mehmet Ağar. Eski bir milletvekili bir tane daha. Eski yardımcısı bunun. İki üç tane de mafyatik tip, kriminal bilinen narko ailesi. Hani!"

Bakan Soylu'dan 4 ton 900 kilo kokain iddiası ile ilgili açıklama

"Kolombiya'da geçen sene 1 Haziran'da kokain yakalanıyor. Bizim yaptığımız araştırma Ambarlı Limanı'na gelecek. Narkotik Başkanı bana geliyor. Hemen diyorum irtibat kurun, mümkünse Kolombiya'ya gidin. Pandemi mandemi gidemediler. 25 Haziran'da toplantı yapıldı. Kolombiya bizim Narkotikle. Bunlar bize herhangi bir yazılı belge vermediler. Bize söyledikleri şu: Bu operasyonu gerçekleştirenler Balkan grubu."

Mehmet Ağar ise iddiaları yalanlayarak her türlü soruşturmaya açık olduğunu söyledi.

''Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikayet eden kadın ölü bulundu''

"Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü" başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker'in iddiaları arasında Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikayet eden kadının ertesi gün ölü bulunduğunu da var.

"Tolga kardeşin hikayeleri böyle bitmiyor. Bir kız var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipceğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor"

Peker'in ikinci videosunda da dile getirdiği iddia Elazığ'da Kanal 23 Televizyonu'nda program sunucusu ve aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Yeldana Kaharman hakkında.

Kaharman'ın Tolga Ağar ile yaptığı röportajın ertesinde ölü bulunmasına dikkat çeken Peker, Tolga Ağar’ın Kaharman’a cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Tolga Ağar: Yeldana Kaharman’ı tanımam

Tolga Ağar'dan "Şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum. Şaibe yaratarak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi (Yeldana Kaharman) tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır" yanıtı geldi.

Ağar: ''Oğlumla gurur duyarım, her türlü araştırmaya soruşturmaya açığım''

Bu video sonrasında eski Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’dan “Oğlumla iftihar ederim. Gurur duyarım. Bunların hepsi yalandır. Kimin ne iddiası var buyursun delillerini götürsün. Her türlü araştırmaya soruşturmaya açığım. Ne benim ne oğlumun yasal ve ahlaki olmayan hiçbir şeyle ilgisi yoktur" yanıtı geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı: "Yeldana Kaharman’ın jandarmaya müracaatı söz konusu değil

Bu iddia üzerine Jandarma Genel Komutanlığı, "Yeldana Kaharman isimli kadının jandarmaya herhangi bir müracaatı kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Peker, üçüncü videosunda Jandarma Genel Komutanlığı’na yanıt verdi

"Biz kız helikopterle alındı demedik, Tolga Ağar'ı babası Mehmet Ağar helikopterle aldırdı dedik. "Bu haberi ilk yazan gazeteciye korkudan Elazığ'ı terk ettirdiniz. Rahmetli kızcağız Jandarma'ya gidiyor, 'Tolga Ağar'a röportaj yapmaya gittim, bana tecavüzde bulundu' diyor. 'Hanımefendi şikayetinizi aldık, siz doktora gidip konuyla ilgili yarın bir rapor alın'. Ertesi gün 18 yaşındaki kız öldü, kendiliğinden! Cıvıl cıvıl, hayat dolu kız nasıl ölür? 1 gün evvel şikayet eden kız 1 gün sonra öldü''

Sedat Peker'in üçüncü videosu

Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilinin, devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım

Sedat Peker, çektiği videoların üçüncüsünde eski AK Parti ve ANAP milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın 'kendisini her yere şikâyet ettiğini' belirterek şunları söyledi:

''Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilinin (Feyzi İşbaşaran), devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım, yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım, pişman değilim. Karıya, kıza, anaya kötü laf olmaz. Bende bu tabiat var, yine aynısını yaparım. Biz başkasının kızının namusunu kendi namusumuz kabul ederiz. Tecavüz olmaz, olamaz. Pardon derin devletin başı Tolga Ağar yapınca olur! Oldu da!"

Peker'in bu iddiası üzerine AK Parti eski milletvekili Feyzi İşbaşaran; ''Adnan Oktar’ın yaptığı şikayet, bir anda sahte twitlerle Erdoğan ve ailesine hakarete dönüştürüldü. Sonuçta kemiklerim kırılmadı ama ülkemde yaşananlar beni kırdı.'' açıklamasında bulundu.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek ise "Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır. Konular şikayete bağlı suçlar değil. Yargının görevini yerine getirmesi gerekir" açıklamasında bulundu.

Tam ben videoyu yayınladıktan sonra Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye bir karakter girdi, adı Peker...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide kendine gönderme yapıldığını iddia eden Peker, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur'. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söyledi" dedi.

Sedat Peker: Soylu bana koruma polisi verdi, ondan gelen haberle yurt dışına kaçtım

Sedat Peker, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, temiz Süleyman, aslan Süleyman... Benimle ilgili bir tweet atmış "Pislik, mafya" demiş. Ondan önce "Suç örgütü" demişti.

"Bugün size temiz Süleyman'ı anlatacağım" diyen Peker "Süleyman Soylu, sen 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim' demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi? ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, çektiği videoların dördüncüsünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etti. Bu iddiası için de savcılara telefon sinyallerini tespit etme çağrısı yaptı Peker.

Sedat Peker'in dördüncü videosu

Bakan Süleyman Soylu: Benden bir buçuk yıl önce verilmiş, benim zamanımda da alındı

Süleyman Soylu ise bu iddiaları "Benden bir buçuk yıl önce verilmiş, benim zamanımda da alındı. Bütün bu tartışmalar suyu bulandırmak için. Devlet dönem dönem koruma verir. Bir maraza çıkmasın diye bunlar yapılır. Tehdit geçince alınır. Hakkımdaki tüm iddiaları yargıya taşıdım, bu iddianın da soruşturulacağı umuluyor.'' ifadeleri ile yalanladı.

Süleyman Soylu'nun işaret ettiği dönemin İçişleri Bakanı AK Partili Efkan Ala'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Sedat Peker: Seni DYP kongrelerine almıyorlardı

"Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi" diyen Peker, Bakan Soylu'nun alınmadığı DYP kongrelerine kendi arkadaşları ile gidebildiğini iddia etti.

"Akrabam Reşat Hacıfazlıoğlu, senin bütün organizasyonlarını yapan… DYP'nin başına ulaşmak için… Seni kongrelere almıyorlardı… Eski arşivlerden çıkarın, olaylı kongreleri vardı çok eskiden, yanında kim var bakın, benim arkadaşlarım, onların tabiriyle adamlarım, benim akrabalarım. Sen oralara girerken onlar yanında değil miydi… 'Doğru Yol'un başkanlığına çıkmak için uğraşırken kongrelere beni almıyorlardı, il gecelerinde bana sıkıntı çıkarıyorlardı, Sedat Peker'in yanımda akrabası da arkadaşı da yoktu' de, yalan makinesi doğru söylüyor deyince tak, bir parmak (keseceğim)."

Soylu'nun Hadi Özışık'a ''Peker'i severim'' dediği iddiası

Peker, dördüncü videosunda Hadi Özışık'a, Süleyman Soylu'nun Ocak 2021 tarihlerinde "Ben onu (Peker'i) severim" dediğini öne sürüp "Bu kadar kısa sürede ne değişti" diye sordu.

Hadi Özışık, Halk TV'ye gönderdiği mesajda "Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir" ifadeleriyle iddiayı yalanladı. Ardından da Cüneyt Özdemir'in yayınına katılıp "Benim ne Sedat Peker'le ne Süleyman Soylu'yla böyle bir konuda konuşmam olmadı" ifadelerini kullandı.

Peker, iddiasının yalanması üzerine görüşmelerin kayıtlarını Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşılan ikinci videoda ise Hadi Özışık, Peker'i arayıp "Reisim… Benim adımı niye geçirdin orada, benim ismimin sende saklı kalması lazım'' diye soruyor.

Süleyman Soylu ise Super Haber'e verdiği demeçte, "Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular. Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

TRT Haber'de katıldığı programda da Özışık kardeşleri yıllardır tanıdığını belirtip "Keklemişler" dedi.

AA'nın haberine göre Soylu, Özışık kardeşler hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Hadi Özışık, Soylu'nun açıklamaları sonrası Twitter'dan yayımladığı açıklamada "Sayın Süleyman Soylu'nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm ve kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Peker, Soylu'nun istifa ettiği gün hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizi temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı, o bir milyon 300 bin tweet var ya. Sen de biliyorsun, benim kardeşim gibi o çocukların hepsi, benim destek olduğun benim açılmasına vesile olduğum haber portalları da sana destek oldular. Orada duruyor kayıtlar."

''Dönüş biletimizdin sen be, yaktın bizi...''

Peker ayrıca ülkeye dönüş biletinin Soylu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dönüş biletimizdin sen be, yaktın bizi. Devletin savcıları, çok kolay, benim akrabam olan Reşat Hacı Fazlıoğlu'nun telefonundan İçişleri Bakanı'nın telefonu kaç kere aranmış, o onu kaç kere aramış? Ama daha çok koruma müdürünün telefonundan görüşüyorlar. Süleyman Bey'in babasıyla ve tüm akrabalarıyla kaç kere aramışlar akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu'nu. Süleyman'la benim akrabamın telefon sinyalleri verdikten sonra, onun akabinde beni aynı gün içinde aramış mı? Ne kadar süre sonra ben yurt dışına çıkmışım? Bizim dosyada bu kadar, hiçbir delil yok, bize neler yaptınız..."

Bakan Soylu'dan sosyal medyadan yanıt: Fare gibi kaçma

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum: İddianı, itirafını, herşeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel, adalete teslim ol" diye yazdı.

Mehmet Ağar Soylu'dan özür diledi

Sedat Peker'in Bodrum Yalıkavak’taki marinaya ‘çökmek’le suçladığı eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar da Süleyman Soylu'nun sert ifadelerinden nasibini aldı. 'Biz olmasak miranaya mafya çökerdi" diyen Ağar, gelen tepkilerin ardından bu ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi.

"Barış Akademisyenleri'ne hayvanlık yaptık, o dostlardan özür dilerim"

Peker bir önceki videolarında özür sözü verdiği Barış Akademisyenlerinden de özür diledi.

"Bir önceki videomda Barış Akademisyenleri ile ilgili, içlerinden "Biz bu yazıya teröre destek olmak amacıyla imza atmadık" diyen olursa onlardan özür dileyeceğim dedim. Kötü bir hayvanlık yaptık. O dostlardan özür dilerim."

Mehmet Ağar Fethullah Gülen'e devletin hangi birimi tarafından gönderilmiştir?

Sedat Peker beşinci videosunda ise : "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye gittiğini söyleyen Mehmet Ağar'ın elinde yazılı emir var mıdır; yoksa devlet geleneğinde terör örgütü liderine sözlü talimatla insan yollanır mı?" sorusu soruyor.

Sedat Peker'in beşinci videosu

Bakan Soylu'nun ''Fare gibi kaçma'' cümlesine de yanıt veriyor Peker.

"Bir de Süleyman Soylu'nun Mehmet Ağar'ın kontenjanından soktuğu avukat, savcılar da var. FETÖ'cüler atılınca boşalan yerlere avukat alınacak ya, kendi kontenjanından kaçar savcı hakim sokmuşlar. Bana diyor ya "Fare gibi kaçma, gel adalete sığın. Ey temiz Sülü, süslü Sülü, senin tayin ettirdiğin savcıya hakime değil mi? Senin bakanlığına geleyim değil mi?"

Soylu'nun danışmanı var Ali Faik Hacıoğlu, 1 milyon 600 bin liralık arabaya biniyor, 5 milyona ev yaptırıyor

Sedat Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu hakkında da açıklamalar yaptı. ''Bu kişi 1,6 milyon liralık arabaya biniyor'' dedi ve şöyle devam etti:

''Temiz Süleyman demiş ki, işte Davutoğlu hocan var, Meral ablan var... Hey gidi Süleyman kaçamazsın. Bizim bu arkadaşımızın Ali Faik Hacıoğlu diye bir danışmanı var, bu arkadaş 1 milyon 600 bin liralık arabaya biniyor. Trabzon'da 5 milyona ev yaptırıyor. Bir de bunun bir akrabası var, Sadık Soylu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hiç çıkmaz. Nasıl oluyor da imar geliştirmelerinin hepsi onun elinden geçiyor?''

Peker'e yanıt gecikmedi. Hacıoğlu, "Ben Ali Faik Hacıoğlu, hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım" dedi.

İYİ Partili Kerim Çoraklık'a "FETÖ" suçlamasıyla tezgah kurulduğu iddiası

Peker'in dile getirdiği bir diğer iddia, İYİ Partili Kerim Çoraklık'a "FETÖ" suçlamasıyla tezgah kurulduğu.

Peker, beşinci videosunda Soylu'ya seslenerek "Emre Olur var, yanıma gelip giden kardeşlerden. Siz o arkadaşla nasıl bir tezgah kurdunuz? Bana anlattı. Ben işimi sağlama alırım, kayıt kuyut… Kerim Çolaklık var, İYİ Partinin sosyal medya direktörü. Emre Olur'u siz Beyaz TV'ye çıkarıp ondan sonra da bu bu şeylerden bu FETÖ'cüdür diye adamı nasıl paketleyip kaç senedir ceza yatırttınız" ifadelerini kullandı.

Kerim Çolaklık'tan ise "Doğruları yanlış birinden dinliyoruz. Beraat ettiğim dosyanın kumpasla kurulduğunu Sedat Peker 5. videosunda anlatmış" açıklaması geldi.

En son paylaşımında ise İYİ Partili Kerim Çoraklık, Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur hakkında dava açtığına dair suç duyurusu dilekçesini paylaştı.

Pambık Demirören ekibi dinliyor musunuz? Şatafatlı gazeteciler, ünvanlı gazeteciler, sizin gazetenizi ben bastırdım. Bak, suç ikrarı yapıyorum.

Sedat Peker, altıncı videosunda Eylül 2015'deki taşlı, sopalı Hürriyet gazetesi baskınını, bir milletvekilinin talebiyle kendisinin yaptırdığını öne sürdü:

"Pambık Demirören ekibi dinliyor musunuz? Şatafatlı gazeteciler, ünvanlı gazeteciler, sizin gazetenizi ben bastırdım. Bak, suç ikrarı yapıyorum. Bastırmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakabilirsiniz, ismini söylemeyeyim ayıp olur. 'Bizim gençlik kollarından birtakım arkadaşlar gidecek ama onlar profesyonel değil, sen böyle arkada' dedi, tamam dedim, ben gönderdim. E Aydın Doğan yaşlı adam, bir yandan ölüm korkusu sardı, bir yandan devam eden mahkemeler, ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın, ondan sonra hop (Hürriyet gazetesinin Demirören'e satışı)… Senin (Demirören) oturduğun koltukta benim emeğim var, ben pislik siz temiz ha!"

Peker, baskında kendi ekibinin yer aldığını ve Ahmet Hakan'ın darp edilmesi olayı ile ilintili olduğunun AK Partili Abdurrahim Boynukalın tarafından da dile getirildiğini söyledi:

"Abdurrahim Boynukalın, birkaç gazeteciyle röportaj yapıyor. Gazeteci soruyor, 'Sizin adınız da geçiyor'… 'Yok' diyor, 'Gazeteci dövdürme olayıyla, Hürriyet binasının basılması olayını Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca ben rahatladım' diyor. Bundan büyük delil olur mu?"

Abdurrahim Boynukalın: Yıllardır üzerimize yapışan kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş

Abdurrahim Boynukalın, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda "Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş. Biz gençlik kolları olarak Hürriyet önünde basın açıklaması kararı aldığımızda kendisinin 'ismini veremeyeceği bir vekil tarafından arandığını' ve 'bizim çocuklar bu eylemleri beceremez, profesyonel değiller, sen bir işin içine gir' dendiğini söylemiş. Böyle bir kerameti kendinden menkul, kendisini tek talimatla harekete geçirebilecek bir vekil var mı emin değilim. Varsa umarım ismini verir; böylece parti kurumsalımıza ve benim imajıma yıllarca zarar veren 'basma' hadisesinin kim tarafından yapıldığı öğrenilmiş olur" dedi. Ancak daha sonra bu paylaşımları sildi.

Boynukalın sadece "O gün 'partimiz eylem geleneğinde asla taşlı sopalı eylem olmaz' dediğimizde bize inanmamayı tercih edenler bakalım ne diyecekler. Biz o dönemki iftira yayınlarından dolayı o gazete önünde sadece basın açıklaması yaptık" paylaşımını bıraktı.

Soylu, İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor iddiası

Peker, son yayınladığı videosunda Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı takip ettirdiğini öne sürdü:

"İbrahim Kalın, tweet atıyor sana destek oluyor. Ya bu (Soylu), İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor. Senin haberin yok, sana kıyağım olsun. O yolladığın Resul'ün adamları var ya resimleyen. Tak! Bir tanesi resimleri vermiş, 'Efendim' demiş, samimi ikrar yapmış. Özel Kalem Müdürü Hasan Bey'i de takip ettiriyorsun."

Öne sürülen iddialara dair İbrahim Kalın'dan ve Cumhurbaşkanlığından henüz bir açıklama gelmedi. Süleyman Soylu da bu iddia özelinde henüz bir açıklama yapmadı.

'Gayrinizami Harp'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in yayımladığı 6. videoya karşılık olarak, "Organize suç örgütleri, gayrinizami harbin en önemli aparatlarından bir tanesidir..." notuyla TRT Haber Özel yayınından video yayımladı.