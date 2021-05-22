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Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

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Yayımladığı videolarla ülke gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi.
Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ile gazeteci Hadi Özışık ile ilgili dile getirdiği iddialar gündemde tartışılmaya devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi.

Sedat Peker'e ait olan http://sedatpeker.com adresi Ankara 8. sulh ceza hakimliğinin 21.05.2021 tarihli ve 2021/5968 değişik iş sayılı kararıyla engellendi.

İşte erişim engeli kararı:

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