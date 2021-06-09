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Sedat Peker’in paylaşımlarına erişim engeli getirildi

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Yayınladığı videolardaki iddialarla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sosyal medya paylaşımlarının bazılarına mahkeme kararıyla erişim engelli getirildi.
Sedat Peker’in paylaşımlarına erişim engeli getirildi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sosyal medya hesabı Twitter'daki 6 tweeti, 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/6819 sayılı kararı ile erişime engellendi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube üzerinden yayınladığı 9'uncu videosunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki lüks otelinde ücret ödemeden kaldığını öne sürmüştü. 

Peker'in iddialarının 'asılsız' olduğunu belirten Toklu ise suç duyurusunda bulunacağını ve bütün gerçeği belgeleriyle açıklayacağını kaydetmişti. Toklu, "Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimmiş, araştırın" demişti.

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