  • BIST 1.376,670
  • Altın 503,00
  • Dolar 8,6750
  • Euro 10,2750
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Sedat Peker'in silah iddiasında adı geçen Ahmet Onay: Bahsettiği kişilerle kilise yakınına gittim ama ne alıp verdiklerini görmedim

»
Ahmet Onay, "Adı geçen kişilerle kilise yakınlarına gittim. Ne alıp verdiklerini görmedim" dedi.
Sedat Peker'in silah iddiasında adı geçen Ahmet Onay: Bahsettiği kişilerle kilise yakınına gittim ama ne alıp verdiklerini görmedim

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "Süleyman Soylu 15 Temmuz'dan sonra silah dağıttı" iddiasında ismini verdiği Ahmet Onay, "Adı geçen kişilerle kilise yakınlarına gittim. Ne alıp verdiklerini görmedim" dedi.

Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından silah dağıttığına ilişkin iddiasına, olayda adı geçen Ahmet Onay'dan yanıt geldi.

Peker'in, silahları getiren araçta olduğunu söylediği Ahmet Onay Twitter hesabından "Kamuoyunu aydınlatma metnidir" başlığı altında bir dizi paylaşım yaptı.

Peker'i tanıdığını, iddiasında geçen isimlerle aynı araçta bulunduğunu ve Balat’taki Sveti Stefan Kilisesi yakınlarına gittiğini kabul eden Onay, ancak araçtan inmediğini ve alışverişi yapılan şeyi görmediğini savundu.

Ahmet Onay'ın yaptığı açıklama şöyle:

Kamuoyunu aydınlatma metnidir; Bugün ismimin @sedat_peker twitlerinde geçtiğini gördüm. Sedat Peker ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Gazi olmamdan dolayı tanıştım. (Kendisiyle İstanbul Etiler’de bir restoranda iftar yemeğinde bir araya gelerek.) Daha sonra kendisiyle sıklıkla görüşmeye devam ettim. 15 Temmuz 2017 tarihinde darbe girişimin 1. yıl dönümünde bana bir otomobil hediye etti. Aynı gün mekânı cennet olsun 15 Temmuz Şehidimiz Burak CANTÜRK kardeşimin ailesine ev hediye etti. (Haber sitelerinde mevcuttur.)

Kendisini Şehit ve Gazi ailelerine yaptığı yardımlardan dolayı (ben de bir Gazi olduğum için) tüm kamuoyu bilir. Twitlerde bahsi geçen meseleye yani asıl gündem konusuyla ilgili açıklama yapacak olursam; @sedat_peker‘in twitlerinde ismi geçen kişilerle bir arada bulundum. Dönemin AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı @tahaayhan ve yanındaki kişilerle birlikte Balat’ta ki ismi geçen kilisenin yakınlarında bulundum. @sebursoganli ile birlikte gittim.

"Kalaşnikof marka silahların, bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını görmedim"

Yanımızda da adını bilmediğim bir kişi daha vardı, (arabayı kullanan, beyaz Fluence) ancak o süreçte yaralarımın tam iyileşmemesinden dolayı araçtan inmedim. Birbirlerine ne alıp verdiklerini de görmedim. Kalaşnikof marka silahların, bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını görmedim. Ancak kimseyi (bilmediğim bir konu üzerinde) zan altında bırakamam. Buradan sonrası hakkında ne bir fikrim ne de gördüğüm bir şey vardır. Ben asla yalan konuşmam, konuşamam. (Yalanın ortaya çıkmak gibi kötü bir yanı vardır)

"AK Parti’ye hiçbir zaman üyeliğim dahi olmamıştır"

Bu paylaşımlar sonrası benim AK Parti’den ve bazı kişilerden menfaatim olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları görmekteyim. AK Parti’ye hiçbir zaman üyeliğim dahi olmamıştır. Haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında adımı geçirirken lütfen aileme, şahsıma ve inandığım yola hedef olabilecek (siyasi ve rencide edecek tüm cümlelerden kaçının) çünkü ben sizin bahsettiğiniz gibi menfaatçi ve yol bulan tiplerden değilim, olmadım.
@sedat_peker abi ile görüştüğümü asla inkar etmiyorum. Hatta ve hatta tüm bu olaylar yaşanmaya başladığı günden itibaren; başta Sn. Cumhurbaşkanımız, Sedat Peker abi ve İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU’yu sevdiğimden ötürü; Bu kargaşaların bir an evvel son bulup, birlik ve beraberliğimizin zedelenmemesi için her vakit duâ etmişimdir. Allâh buna şahit. Doğru sözün yemine ihtiyacı yoktur. Tüm kamuoyuna saygılarımla.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TMSF Başkanı Muhiddin Gülal görevden alındı08 Temmuz 2021 Perşembe 11:21
  • Sağlık Bakanı Koca: Covid geçirenler de iki doz aşı yaptırabilir08 Temmuz 2021 Perşembe 11:21
  • Türkiye'de Covid geçirenler de ikinci doz aşısını yaptırabilecek08 Temmuz 2021 Perşembe 10:51
  • Tekirdağ'da maskesiz hapşıran kişiyi bıçaklayan satıcı yakalandı08 Temmuz 2021 Perşembe 10:24
  • Peker: Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım08 Temmuz 2021 Perşembe 10:12
  • Türkiye AYM, Gergerlioğlu kararının gerekçesini yayınladı: Berberoğlu emsal gösterildi08 Temmuz 2021 Perşembe 10:10
  • Gergerlioğlu: Tahliye HDP'lilerin özgürlüğünün habercisi07 Temmuz 2021 Çarşamba 21:14
  • Kılıçdaroğlu aday olacak mı?07 Temmuz 2021 Çarşamba 21:13
  • Can Ataklı: Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü; yetkilerinin bir bölümünü parlamentoya devretme karşılığında, ekibi için dokunulmazlık istediğini söyledi07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:41
  • "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, tutuklandı07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti