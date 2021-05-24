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Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin iddialarının ardından basın sendikalarından açıklama: Savcıları göreve çağırıyoruz, susan herkes suç ortağıdır

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Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin iddialarının ardından basın sendikalarından açıklama: Savcıları göreve çağırıyoruz, susan herkes suç ortağıdır
Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin iddialarının ardından basın sendikalarından açıklama: Savcıları göreve çağırıyoruz, susan herkes suç ortağıdır

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in Pazar sabahı yayımladığı videoda eski içişleri Bakanı Mehmet Ağar'a yönelttiği suçlamalara ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor.

Peker, gazeteci Uğur Mumcu suikastına ilişkin Ağar'a işaret etmiş, ''Görüşüne katılırsınız katılmazsınız bence şehittir. Namuslu adamdı, şerefli adamdı. Her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde terör tarlaları olur, uyuşturucu satışları olur ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor olay yerine ilk gelen kim? Saldırıdan sonra olay yerine ilk giden Mehmet Ağar'dır'' ifadelerini kullanmıştı.

Peker, Kuzey Kıbrıs'ta 6 Temmuz 1996'de öldürülen gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili de Ağar'a işaret etmişti.

Bu açıklamaların ardından Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu:

"Senelerdir Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun dedik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Çekin tuğlaları yıkılsın duvar altında kim kalırsa kalsın."

Peker’in iddiaları karşısında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-iş de Twitter hesaplarından açıklamalar yaptı.

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