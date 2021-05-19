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Sedat Peker’in videoları dünya basınında; “Televizyon dizisinden daha eğlenceli olan haftalık videolar tam kapanma boyunca ilgi çekti"

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New York Times ve Le Monde gazeteleri, Sedat Peker'in videolarını haberleştirdi
Sedat Peker’in videoları dünya basınında; “Televizyon dizisinden daha eğlenceli olan haftalık videolar tam kapanma boyunca ilgi çekti"

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'in Youtube'da paylaştığı videolar ve iddiaları, dünya basınında yer buldu. New York Times gazetesi, Peker'in videolarını "Organize suç örgütü liderinin iddiaları Türkiye'de hükûmeti sarstı" başlığıyla duyururken Fransa'da Le Monde gazetesi de Peker'in videolarının Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma boyunca ilgi çektiğini vurguladı. 

New York Times gazetesinde yer alan "Organize suç örgütü liderinin iddiaları Türkiye'de hükûmeti sarstı" başlıklı haber, Organize suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in videoları hakkında şu ifadelere yer verdi: 

"Ağır ekonomik kriz ve Covid-19 vakalarında artışla anketlerde düşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünlerde alışılmadık biçimde zor durumda görünüyor. Şimdi de yönetim, bazılarının 'bir dönemin sonu havası' dediği, büyüyen bir yolsuzluk skandalıyla çarpıldı" 

Haberde, Türkiye'de televizyonların İsrail'in Gazze'yi bombalamasına ilişkin haberlerle dolu olmasına rağmen milyonlarca Türk'ün YouTube'da organize suç lideri Peker'in 'sıra dışı iddialarını' izlediği belirtildi. Peker'in videolarında Erdoğan'ın çevresinden yetkililerle ilgili tecavüz, uyuşturucu ticareti, şüpheli ölüm iddialarında bulunduğu vurgulandı. 

Peker'in ilk olarak Pelikan grubunu ve eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Bakanı Mehmet Ağar'ı hedef aldığı belirtilen haberde son videolarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya odaklandığı belirtildi. Haber şöyle devam etti: "Peker, Erdoğan'la ilgili doğrudan iddia yöneltmemek konusunda dikkatli oldu. Ancak Cumhurbaşkanı etrafındaki rakip grupların iç kavgalarına dair ve üst düzey yetkililerle mafya arasındaki bağlantılarla ilgili anlattıkları, fazlasıyla hasar verici oldu" 

Haberde, "Dümende zayıflığı hisseden muhalefet, Peker'in suçlamaları hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Muhalefet, yaşananları 1990'ların sonunda Türkiye'de hükûmetle organize suç arasında derin bağın ortaya çıktığı hasar veren siyasi skandal, Susurluk skandalına benzetme yaptı" ifadeleri yer aldı. 

 

Fransız Le Monde gazetesi de, Peker'in Youtube videoları ve iddialarını haberleştirdi. "Mafya liderinin açığa çıkardıkları Türkiye'de sorun yarattı" başlıklı haberde "Her hafta Youtube'da mafya Sedat Peker, Türkiye hükûmetinin üst düzey yetkilileriyle geçmiş ilişkilerini açığa çıkarıyor. Yakından takip edilen bu ifşalar AKP sıralarında, partinin liderinde rahatsızlık yarattı" ifadeleri yer aldı. 

Le Monde'un haberinde Peker'in videoları şu ifadelerle özetlendi: "Bir televizyon dizisinden daha eğlenceli, sosyal medyada bir tartışmadan daha az öngörülebilir olan mafya lideri Sedat Peker'in videoları, Türkiye'de 17 günlük tam kapanmanın olduğu süreçte ilgi çekti" 

Haberde, Peker'in videolarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Bakanı Mehmet Ağar'ı hedef aldığı belirtildi.

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