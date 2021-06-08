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Sedat Peker'in videolarında gösterdiği kitap 2. baskı yapmaya hazırlanıyor: Pandemi şartları nedeniyle elimizde kalmıştı, şimdi tatlı tatlı satılıyor

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Sedat Peker'in videoları en çok yayıncılık sektörüne yaradı. Videolarda gösterdiği kitaplara olan talep arttı, Türkali'nin romanının internet baskısı bitti, Hayırsız Peygamber Bob Dylan kitabı 2. baskıya hazırlanıyor
Sedat Peker'in videolarında gösterdiği kitap 2. baskı yapmaya hazırlanıyor: Pandemi şartları nedeniyle elimizde kalmıştı, şimdi tatlı tatlı satılıyor

Türkiye, bir süredir Sedat Peker'in videolarına kilitlenmiş durumda.

Peker'in anlattıkları sosyal medyanın ve siyasetin öncelikli gündemi haline geldi.

Peker'in yayınladığı videolar ve FaceTime görüşmeleri (7 Haziran 2021 Pazartesi gününe kadar) 100 milyondan fazla izlendi. 

Peker, kamerasının karşısına kitaplarla çıkıyor.

İlk videoda Mario Puzo'nun yazdığı Omerta ve Aptallar Erken ölür kitapları vardı.

Herkes bu kitaplarla verilen mesajları anlamaya çalışırken Peker'in kütüphanesinin diğer üyeleri de başka videolarda görünmeye devam etti.

İlerleyen videolarda Peker, çokça bahsettiği kamerasının karşısına şu kitaplarla çıktı:

Kovulan Sosyalist Troçki – Isaac Deutscher
Baba'nın Dönüşü – Mario Puzo
Aptallar Erken Ölür – Mario Puzo
Hayırsız Peygamber Bob Dylan – Mike Marqusee
Son Cüret – Yılmaz Özdil
Hz. Ali- İslam’ın Doğuşu ve İlk Ayılıklar – Oral Çalışlar
Ezilmiş ve Aşağılamışlar - Dostoyevski
Her Şey Seninle Başlar – Mümin Sekman
Aile – Mario Puzo
Münih'e Kadar 6 Mezar – Mario Puzo

Alfa'nın kitaplarına talep yüzde 10 arttı

Peki, son günlerin en "popüler" ismi olan Peker'in dekor olarak kullandığı kitapların satışlarında bir değişiklik oldu mu?

Peker'in videolarında bastığı 3 kitap kullanılan Alfa Yayın Grubu'nun satış departmanı, yayınlardan sonra sözkonusu kitaplarda bir hareketlilik yaşandığını belirtiyor. Peker bu videolarla, sözkonusu yayın grubu tarafından piyasaya sürülen "Kovulan Sosyalist", "Her Şey Seninle Başlar" ve "Hz. Ali-İslam'ın Doğuşu ve İlk Ayrılıklar" isimli kitaplara olan talebi yüzde 10 oranında arttırdı.

Türkali'nin romanına internetten rağbet arttı

9. videoda Peker'in bahsettiği Vedat Türkali'nin "Bir Gün Tek Başına" isimli romanının ise internet stoklarının tükendiği gözleniyor.

Bu kitap Ayrıntı Yayınları tarafından basılıyor. Videoların en büyük faydası ise butik bir yayınevi olan Paris Yayınları'na oldu.

"Pandemi nedeniyle elimizde kalmıştı, şimdi tatlı tatlı satılıyor"

Geçen yıl, pandeminin başlarında basılan "Hayırsız Peygamber Bob Dylan" kitabının dağıtımı kapanma ve kısıtlamalar nedeniyle istenildiği gibi yapılamamış ve dünyada beğeniyle okunan bu eser Türkiye'de hak ettiği ilgiyi yakalayamamıştı.

Paris Yayınları'nın sahibi Muammer Kıranoğlu, "Hal böyle olunca üzülmüştük. Çünkü çok önemli bir kitap bu. Sadece Bob Dylan'ı değil o dönem ABD'de yaşanan büyük değişimi de anlatıyor. Ama pandemi şartları nedeniyle satış rakamları düşüktü ve kitaplar elimizde kalmıştı. Ebatlı olduğu için de maliyetli bir kitaptı" diye konuştu.

 

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"2. baskıya hazırlanıyoruz"

Kitabı Sedat Peker'in masasında gördüğünde "şok olduğunu" söyleyen Kıranoğlu, "'Bu kitap Sedat Peker tarafından duyurulacak' deselerdi inanmazdık. Hatta korkardık. Ama şimdi elde kalan kitaplar tatlı tatlı satılıyor" ifadelerini kullandı.

Kıranoğlu, kitabın ilk baskısının büyük oranda tükendiğinin altını çizerek 2. baskı için hazırlıklara başladıklarını da belirtti. Yayıncılık sektörüne devlet desteğinin olmadığını, kağıt fiyatlarının da çok yükseldiğini anımsatan Kıranoğlu, "Böyle bir durumda kitabımızın reklamının yapılmış olması bizi tabii gülümsetti" şeklinde konuştu.

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