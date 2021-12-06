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Sedat Peker'in Yakını Konuştu: Kendisinden Haber Alamıyoruz

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"Gözaltına Alındı" İddiaları Sonrası Sedat Peker'in Yakını Konuştu: Kendisinden Haber Alamıyoruz
Sedat Peker'in Yakını Konuştu: Kendisinden Haber Alamıyoruz

Katar merkezli El Cezire kanalı, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığını iddia ettikten sonra doğrulamadığı haberi yayından kaldırdı. Peker'in durumu merak edilirken, yakını olduğunu belirten kişi, kendilerinin de Sedat Peker'den haber alamadıklarını dile getirdi.

Türkiye'de "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla yargılanan, hakkında ise yakalama kararı bulunan Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Katar merkezli El Cezire kanalı, Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı iddiasını haberleştirdi ancak bu iddiayı doğrulamayan kanal, haberi yayından kaldırdı. Tüm bu gelişmeler merakla takip edilirken, Sedat Peker'in yakını olduğunu belirten kişi, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, "Biz de kendisinden haber alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

"BU SABAH İRTİBAT KURAMADIK"

Halk TV'de yer alan habere göre Peker'in yakını Saymaz'a "Sedat Peker ile dün akşam irtibatımız vardı ama bu bu sabah itibariyle irtibat kuramadık" bilgisini verdi.

"ÜLKE DEĞİŞTİRMESİ İSTENDİ"

İsmail Saymaz 3 Aralık'ta Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programında Sedat Peker'e ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Saymaz, Peker'in hala Dubai'de ailesi ile birlikte yaşamaya devam ettiğini söylemiş ancak ülke değiştirmek istediğini belirtmişti.

AVUKATI DA HABER ALAMIYOR

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın ise 30 kasım tarihinde yaptığı açıklamada müvekkiliyle 5 gündür iletişim kuramadığını söylemişti.

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