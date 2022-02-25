Sedat Peker’le ilgili çarpıcı Türkiye iddiası: ‘Gelmek istiyor…’

Ülkücü mafya Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Ülkücü mafya Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı. T24 yazarı Tolga Şardan, bu karara dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Peker'in bilindiği üzere uzun süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığını, oturduğu adresin belli olduğunu belirten Şardan, "Aslına bakarsanız Türkiye'ye iade edilmesi için kırmızı bültene gerek yok. Türkiye ile BAE arasındaki özel anlaşma gereğince Interpol devreye girmeksizin 'doğrudan yakalama' uygulamasıyla gözaltına alınıp Türkiye'ye gönderilebilir ya da sınır dışı yöntemi kullanılabilir" dedi. Ardından da şunları kaydetti:

"Sınır dışı işleminde yakalanan kişi, geldiği ülkeye geri gönderiliyor. Peker'in Türkiye'den doğrudan BAE'ye gitmediği bilindiği için bu yöntem riskli. Başka bir ülkeye sınır dışı edilme riski var.

Devam ediyorum.

'Ben isteyeyim, sen verme, ama başka bir yere de gönderme'

Erdoğan'ın BAE ziyaretindeki görüşmelerden birisi de hiç kuşkusuz suç örgütü liderinin durumuydu.

Edindiğim bilgilere göre; Ankara'nın BAE'ye Peker'le ilgili politikası şöyle: 'Ben isteyim, sen verme ama başka bir yere de gönderme!'

Şimdi gelişmeleri birleştiriyorum. Ankara'nın bu politikası çerçevesinde Interpol'ün kırmızı bülteni Peker'in kendi inisiyatifiyle başka bir ülkeye gidişinin önünü kesti. BAE'den çıktığında yakalanacak.

Belirsiz bir süre daha BAE'de kalmak zorunda. Dolayısıyla, BAE'nin Peker üzerindeki kontrolü veya baskısı devam edecek.

'Sedat Peker'in Türkiye'ye gelmek istediği ifade ediliyor'

Bu arada Peker'in Türkiye'ye gelmek istediği ifade ediliyor. Türkiye'ye gelmesi halinde hem hakkındaki yargı sürecinde söylemek istediklerini açıklayacak, hem de sosyal medyayı daha rahat kullanma imkânına kavuşacak. Peker'in yurt dışında denetim altında olması AKP'nin istediği durum. En azından bir süre daha.

'Yeni gelişmelere hazır olalım'

Kırmızı bülten haberleri sonrasında Peker'in eşi, sosyal medya hesabından bir görüntü yayımlayıp, uluslararası yakalama kararına karşı nazire yaptı bir anlamda. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere hazır olalım."