Sedat Simavi, Teknofest 2022’ye hazırlanıyor

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2022 için hazırlıklarına devam ediyor.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2022 için hazırlıklarına devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Liseler Arası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları kategorisinde ülkeyi temsil edecek Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, geçtiğimiz yıl elde ettiği başarıyı, “İlke Numan” ismini verdikleri araç ile tekrarlamak istiyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda Samsun’da düzenlenecek festivale katılacak Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek, aracın yaratıcısı öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Araç üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve öğrencilerden teknik bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, bu projede görev alan öğrencilerin ve öğretmenlerin çok önemli işe imza attığına vurgu yaptı.

Geçen yıl elde edilen başarının ülke adına çok değerli ve önemli bir adım olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Sedat Simavi’nin bu yıl da büyük başarılar elde edeceğine inanç belirtti.

Bu tür başarıların devamlı hale gelebilmesi için de iyi bir planlamaya ve çok çalışmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Okul idaresi, öğretmeni ve öğrencisi, çok yoğun bir çalışmayla, ekip olarak hareket ederek güzel işlere imza atıyorsunuz. Kendi emekleriniz ve birikimlerinizle ürettiğiniz araç, sizden sonra yetişecek olan arkadaşlarınıza örnek oluyor, motive ediyor. Umarım başarılarınızın devamı gelecektir” dedi.

Ülke olarak elde edilen bu başarılarla gurur duyduklarını ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Ülke olarak bu başarılarla gurur duymak yetmez. Bu öğrencilerimize sahip çıkmamız, onları el üstünde tutmamız gerek. Onlar bizim en büyük hazinemiz. Her zaman üretimin önemine vurgu yapıyoruz, işte bu çocuklarımız kendi birikimleri ve imkanlarıyla elektrikli araç üretiyor, ülkesinin ismini dünyaya duyuruyor. Üniversitelerimize ve değerli iş insanlarımıza da sesleniyorum. Bizlere düşen görev, bu çocuklarımızın önünü açacak adımlar atmak ve her türlü desteği vermektir. Bizleri aydınlığa çıkaracak olanlar onladır.”

Düzenlenecek yarışmalarda SSEML öğrencileriyle birlikte olmak istediğini de dile getiren Çavuşoğlu, bir aksilik yaşanmaması durumunda öğrencilere eşlik edeceğini sözlerine ekledi.