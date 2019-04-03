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Sedece yiyerek yılda 66 bin dolar kazanacak eleman aranıyor

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İngiltere merkezli bir gıda şirketi, dünyayı dolaşacak, vegan yiyecekleri deneyecek ve yılda 50 bin euro (66 bin dolar) karşılığında raporlama yapacak birini arıyor.
Sedece yiyerek yılda 66 bin dolar kazanacak eleman aranıyor

İngiliz gıda şirketi Vibrant Vegan Co., görevi dünyayı gezerek yeni vegan tatlar keşfetmek olan bir 'Tat direktörü' aradığını duyurdu.

 

Seçilecek adayın konaklama, seyahat ve yemek ücretlerinin şirket tarafından karşılanacağı ve bunlara ek olarak ise 50 bin euro (66 bin dolar) maaş alacağı belirtildi.

'Tat direktörünün' görevinin ise dünya çapında dolaşarak yeni vegan tatlar bulmak olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'YE DE UĞRAYACAK

Seçilecek adayın 4 ay boyunca Japonya, Meksika, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde dolaşacağı öğrenildi.

Adayın aynı zamanda şirket için yeni malzemelerin temini konusunda denizaşırı ortaklıklar kurması gerekeceği için, ağ oluşturma konusunda da başarılı olması gerekecek.

Başvuracak adayların aynı zamanda gıda sektöründe 3 yıldan fazla bir tecrübeye sahip olması bekleniyor.

 

Vibrant Vegan Co. şirketinin dünya çapında 18 sürdürülebilir bitki bazlı yemeği bulunuyor.

Şirket ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki savaş bölgelerinde açlık çeken çocuklara yardım eden 'Savaş Çocuğu' organizasyonu ile de yakın çalışma içerisinde bulunuyor.

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