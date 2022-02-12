Sedef Kabaş: Bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Kabaş ile görüşmesi hakkında Twitter hesabından paylaşım yapan Türkkan, "Kabaş; 'bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür' dedi" ifadelerini kullandı .

Türkkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret ettim bugün. Kabaş; “bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür” dedi. Sedef Kabaş’ın özel bir evladı olduğundan bahsetmiştim. Yavuz’un annesine telefondaki bir sözü, çok etkiledi beni."