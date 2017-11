Kıbrıs’ta çekilen “Sedirin Gölgesinde” (In The Shadow of Cedar) adlı kısa film, uluslararası film festivallerine seçilmeye devam ediyor.

Yönetmenliğini Kıbrıslı Türk Müge Günay’ın yaptığı ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargolar nedeniyle yaşanan “çaresizlik göçlerinin” anlatıldığı “Sedirin Gölgesinde”, 10-12 Kasım tarihleri arasında Hindistan’ın Kolkata şehrinde gerçekleşecek, Asian Film Centre (AFC) Global Independence Film (Global Bağımsız Film) festivalinde gösterilecek.



AFC Global Fest, Hindistan’da film yapım şirketi olup, her sene uluslararası filmleri, uluslararası satış acenteleri ile buluşturmak için bağımsız film yarışması düzenliyor. Kazanan filmler, dünya çapındaki film pazarlarında temsil edilme şansını yakalıyor.



Senaryosu Kıbrıslı Türk yazar Şafak Yolcu’ya ait olan “Sedirin Gölgesinde” filminin başrollerinde Şafak Yolcu, Sıtkiye Sevgüm, Batuhan Nihat Cerit ve Nehir Hasipoğlu yer alırken, filmin sanat yönetmenliğini Gülgin Altuğ, görüntü yönetmenliğini Mert Can Mavi, yapım amirliğini Vedat Kılıç, 1. yönetmen yardımcılığı görevini Ozan Kadılar üstlendi.



Geçen Nisan ayında Kıbrıs’ta çekilen “Sedirin Gölgesinde” adlı filmin yönetmeni Müge Günay, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, filmin, Kıbrıs Türkü halkına uygulanan ambargolar nedeniyle yaşanan “çaresizlik göçlerini” konu aldığını belirtti.



Günay, filmin uluslararası alanda başarı kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.



Film geçtiğimiz aylarda Türkiye’de düzenlenen 10. Özgür Film Festivali’nde “Akademi Özel Ödülüne” layık görüldü. Öte yandan Fildişi Sahilleri’nde düzenlenen uluslararası film yarışmasında yarı finalist seçildi, İngiltere ve Hindistan’da da resmi seçki (official selection) olarak yer aldı.