“Sedirin Gölgesinde”, Bushman Film Festivali’nde yarı finalist

Senaryosu Kıbrıslı Türk yazar Şafak Yolcu’ya ait olan filmin başrollerinde Şafak Yolcu, Sıtkiye Sevgüm, Batuhan Nihat Cerit ve Nehir Hasipoğlu yer alıyor.

Yönetmenliğini Kıbrıslı Türk Müge Günay’ın yaptığı ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargolar nedeniyle yaşanan “çaresizlik göçlerinin” anlatıldığı “Sedirin Gölgesi"nde (In The Shadow of Cedar) adlı kısa film, 26-29 Ekim tarihleri arasında Fildişi Sahili’nin en büyük şehri Abidjan’da gerçekleşecek olan Bushman Film Festivali’nde yarı finalist seçildi.

92 ülkeden başvuru yapılan ve 1255 film arasından festivalin uluslararası kısa film yarışmasında yarı finalist seçilen “Sedirin Gölgesinde”, İnsan Haklar ve Hikayeleri Kategorisi’nde “Modjé Green Ödülü”nü kazanmak için yarışacak.

Müge Günay’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin sanat yönetmenliğini Gülgin Altuğ, görüntü yönetmenliğini Mert Can Mavi, yapım amirliğini Vedat Kılıç, 1. yönetmen yardımcılığı görevini Ozan Kadılar üstlendi.

Geçen Nisan ayında Kıbrıs’ta çekilen “Sedirin Gölgesinde” adlı filmin yönetmeni Müge Günay, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, filmin, Kıbrıs Türkü halkına uygulanan ambargolar nedeniyle yaşanan “çaresizlik göçlerini” konu aldığını belirtti.

Film geçtiğimiz aylarda Türkiye’de düzenlenen 10. Özgür Film Festivali’nde “Akademi Özel Ödülüne” layık görülmüş, aynı zamanda İngiltere ve Hindistan’da Resmi Seçki (Official Selection) olarak yer almıştı.