Şeffaf maske üretimi artırıyor

Covid-19 salgını günlük hayatımıza yeni alışkanlıklar getirdi, bunlardan biri de virüsün yayılımını durdurmak veya en azından kontrol altına almak için taktığımız sağlık maskeleri.

Birçok ülkede toplu taşıma ve mağazalar gibi kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirildi. Fakat işitme engellilerin işleri zorlaştı, maske nedeniyle iletişimleri için önemli olan dudak okuma kabiliyetleri kaybettiler.

Buna karşı bazı ülkelerde insanların yüzlerinin göründüğü şeffaf maskeler geliştirildi. Ancak bu maskelerin normal maskelerden çok daha pahalı olduğu için ihtiyaç sahipleri kolay kolay bu ürüne erişemiyor.

Fransa'da engellilerden sorumlu Devlet Bakanı Sophie Cluzel, engelli vatandaşlar için büyük önem arz eden bu maskelerin maliyetini düşürmek için üretimini teşvik edeceklerini açıkladı.

Şeffaf maskelerinin işitme engellilerin yanı sıra iletişimi sorunları olan kişilere de fayda sağladığının altını çizen Fransız bakan, "Zihinsel engelli ve otizmli gibi kişilerin iletişimini kolaylaştırmak için bu maskeler faydalı olabilir. Yüz ifadesi sosyal iletişimin en önemli faktörlerinden biri, özellikle buna ihtiyacı olan kişileri bundan mahrum bırakamayız" diye konuştu.

Fransız hükümetinin şeffaf maskeler konusunda çalışmalarının olduğunu belirten Cluzel, "Bizden homologasyon alan iki modelimiz var. Bu maskelerin birinci görevinin Covid-19'a karşı korunaklı olması gerektiğini unutmamak lazım" ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan Türk kasiyere 'şeffaf maske' duyarlılığı için altın madalya

Geçtiğimiz hafta, ABD'nin Florida eyaletinde bir markette kasiyer olarak çalışan Türk asıllı Aslı Mühürhancı Knowles, sosyal medyadan yaptığı "İş yerinde gülümsemek için şeffaf maske takalım" paylaşımıyla oluşturduğu farkındalıktan dolayı iş yerinin yöneticileri tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

Aslı Mühürhancı Knowles özellikle işitme engelli müşterilerle iletişimi kolaylaştırmak için yüzünün göründüğü şeffaf maskeler kullanmaya başladığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre toplam nüfusun yüzde 5'i yani dünyada 466 milyon insan sağır veya sağırlık derecesinde ağır işitiyor.