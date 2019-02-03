Cesur kıyafet modelleriyle ünlü olan ve her çıkarttıkları ürünle sosyal medyada konuşulan moda markası Fashion Nova yine Instagram kullanıcıların yoğun ilgisi altındaydı. 'İçi dışı bir' denebilecek bir pantolonu satışa çıkaran firma binlerce kişinin beğenisini topladı.

2018 yılının en çok aranan moda markası Fashion Nova, 2019'da da adından söz ettirecek gibi. 120 TL değerindeki tamamen şeffaf pantolonları online olarak satışa çıkaran firma kullanıcıların sipariş taleplerine yetişmeye çalışıyor.