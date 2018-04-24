"ŞEFFAFLIK" İLKESİNE NE OLDU?

Lefkoşa’da düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen tartışmalı toplantı hakkındaki detayları spekülasyon olarak niteleyerek, detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Geride bıraktığımız hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen ve konfederasyon ile iki devletli çözüm tezlerinin tartışıldığı toplantı hakkında halen resmi bir açıklama yapılmadı. Dün 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tartışmalı toplantıdan üstü kapaklı bir şekilde söz ederek, toplantıdan yansıyan bilgileri bir takım “spekülasyonlar” ve “söylemler” olarak tanımlaması dikkatlerden kaçmadı.

BİRBİRİMİZLE DİDİŞME VE BÖLÜNME LÜKSÜMÜZ YOK!

Kritik toplantıda iki devletli ve konfederal çözüm önerilerinin tartışıldığının ortaya çıkmasının ardından Türk tarafının masadaki pozisyonunda herhangi bir eksen kayması olup olmadığını konusunda büyük bir endişe yaşanırken Akıncı, bu süreçte birbirimizle didişme ve bölünme lüksümüz olmadığını ifade etti. Resmi kaynaklardan halen bu konuda herhangi bir açıklama yapılmaması ise, konu üzerindeki “spekülasyonların” artmasına neden oluyor.