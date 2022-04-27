Şefik, 30 Haziran 2022'de belediye başkanlarının görevi sona erecek

Şefik, seçimin 26 Haziran 2022 tarihinde olması halinde 12’sinden önce her belediyenin kaç meclis üyesi çıkaracağının belirlenerek, Resmi gazetede yayınlamaları gerektiğinin altını çizdi.
Kıbrıs Gazetesi'ne konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik “Seçim tarihini belirleme yetkisi Cumhuriyet Meclisi’nindir” diyen Şefik, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin 3’üncü bendinin yerel seçimle ilgili 4 yıllık süresinin haziran ayında sona ereceğini belirttiğini vurguladı.
Şefik, 30 Haziran 2022 tarihinde belediye başkanlarının, muhtarların, azaların ve belediye meclis üyelerinin görevinin sona ereceğini ifade etti.
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