  • BIST 2.429,97
  • Altın 906.78
  • Dolar 14.8202
  • Euro 15.6718
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Şefik, 30 Haziran 2022'de belediye başkanlarının görevi sona erecek

» »
Şefik, 30 Haziran 2022 tarihinde belediye başkanlarının, muhtarların, azaların ve belediye meclis üyelerinin görevinin sona ereceğini ifade etti.
Şefik, 30 Haziran 2022'de belediye başkanlarının görevi sona erecek

Şefik, seçimin 26 Haziran 2022 tarihinde olması halinde 12’sinden önce her belediyenin kaç meclis üyesi çıkaracağının belirlenerek, Resmi gazetede yayınlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Gazetesi'ne konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik  “Seçim tarihini belirleme yetkisi Cumhuriyet Meclisi’nindir” diyen Şefik, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin 3’üncü bendinin yerel seçimle ilgili 4 yıllık süresinin haziran ayında sona ereceğini belirttiğini vurguladı.    

Şefik, 30 Haziran 2022 tarihinde belediye başkanlarının, muhtarların, azaların ve belediye meclis üyelerinin görevinin sona ereceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dörtyol kavşağında korkutan kaza27 Nisan 2022 Çarşamba 12:23
  • İhmal sonucu yangın meydana geldi27 Nisan 2022 Çarşamba 12:04
  • Polis, piyasada sahte dolar olabileceği uyarısında bulundu27 Nisan 2022 Çarşamba 11:58
  • Zalihe Mısırlı'nın ölüm sebebi belli oldu27 Nisan 2022 Çarşamba 11:56
  • Mağusa'da ani ölüm27 Nisan 2022 Çarşamba 11:52
  • Meclis Genel Kurulu yarın hükümet programını görüşecek27 Nisan 2022 Çarşamba 11:14
  • Kişmir: Verilen ceza, sadece Levent’e değil, hepimize verilmek istenen bir cezadır.27 Nisan 2022 Çarşamba 11:10
  • Dövizde son durum ne?27 Nisan 2022 Çarşamba 11:08
  • 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri ile devam edecek27 Nisan 2022 Çarşamba 11:02
  • Gizemli Hepatit Virüsü: Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi27 Nisan 2022 Çarşamba 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti