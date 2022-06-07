  • BIST 2.635,82
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.748
  • Euro 17.9467
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAnne olmaya karar verdiğiniz andan itibaren!

Şefik: 60 gün içinde seçime yönelik çalışmaları başlatmalıyız

» »
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Resmi Gazete’de yayımlanan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni değerlendirdi.
Şefik: 60 gün içinde seçime yönelik çalışmaları başlatmalıyız

Şefik, seçimin 27 Kasım’da yapılmasının mümkün olduğunu kaydederek, ara seçimde tek bir milletvekilinin seçilecek olmasının her iki seçimin de aynı anda yapılması konusunda sorun yaratmayacağını kaydetti.

Şefik, Resmi Gazete’de yayımlanan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, muhtarların ve ihtiyar heyeti üyelerinin mevcut görevlerini seçim tarihine kadar sürdürecekleri ibaresinin de yer aldığını kaydetti.

Şefik, “Haziran’dan Kasım sonuna kadarki süreçte yapılan herhangi bir işlemin yargıya taşınması halinde bunun anayasaya aykırılığı da gündeme getirmesi mümkündür” dedi.

Şefik, seçim tarihinin Kasım ayının son Pazar günü olarak belirlendiğini hatırlatarak, “60 gün öncesinde seçime yönelik çalışmalarımızı başlatmamız gerekiyor. Eğer seçim bu tarihte yapılacaksa adımlarımız ona göre alacak” ifadelerini kullandı.

Ağır bir yük altında yargı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şefik, “Yargıç sayısını yükseltmek istedik fakat olmadı. Bu sorunların çözülmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

Ülkede üstünde durulması gereken yasalardan bir tanesinin Kamu Görevlileri Yasası olduğuna işaret eden Şefik, “Bir an önce bu konunun üzerine gidilmelidir” ifadelerini kullandı.

Şefik, söz konusu yasa üzerinde siyasilerin ve sendika yetkilileri ile sınırlı kalınmaması uzmanların da işin içinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ülkede yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, ‘Bütün arzumuz toplum olarak daha ‘yasal’ günler görebilmektir’ temennisinde bulundu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis toplandı07 Haziran 2022 Salı 11:48
  • Tarım Bakanı Oğuz, Türkiye Tarım Bakanı ile görüşmek üzere Ankara’ya gitti07 Haziran 2022 Salı 11:21
  • E-devlet altyapısı için “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi” hazırlandı07 Haziran 2022 Salı 11:20
  • Gıda enflasyonu yüzde 119’luk artışıyla can yakıyor07 Haziran 2022 Salı 11:02
  • Unlu ürünlere zam! Somun ekmek 7 TL oldu...07 Haziran 2022 Salı 11:00
  • Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi’nden sokak hayvanları için mamamatik07 Haziran 2022 Salı 10:46
  • Belediye seçimleri 27 Kasım'da yapılacak07 Haziran 2022 Salı 10:27
  • Tatar, Anastasiadis'e "Haddini aşan açıklamalar yapıyor"07 Haziran 2022 Salı 08:58
  • Su Temin Projesi; "Size minnettarız"07 Haziran 2022 Salı 08:53
  • Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi Resmi Gazete’de yayınlandı07 Haziran 2022 Salı 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti