Şefik: Acil konular ve hükümsüz tutukluların davaları öncelikli olacak

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de yayınlanan 45+ programına konuk olarak, Koronavirüs tedbirleri sürecinde yargıda atılacak adımları anlattı.

Şefik, yaşanan 50 günlük sürecin mahkemelere yansımasıyla ilgili olarak, bu sürede herhangi bir sorunu olanların, koruma emri talebi gibi, internet üzerinden başvurularını yapabildiğini belirtti.

Nöbetçi yargıçlar ve savcıların da çalışmalara devam ettiğini kaydeden Şefik, bu dönemde tutuklananların ise cezaevine virüs taşımamak adına ayrı bir yerde tutulduğunu anlattı.

Acil konular ile cezaevindeki hükümsüz tutukluların davalarının öncelikli olacağını da ifade eden Şefik, Ceza Mahkemeleri ile Ağır Ceza Mahkemeleri’nin göreve başlayacaklarını söyledi.

Şefik, davalar görülürken kullanılacak, maske, siper, dezenfektan gibi malzemelerin de hazır olduğunu vurgulayarak, mahkemelerde kalabalık olmaması için Mahkeme binasına girişlerin iki kapıdan yapılacağını belirtti.

Bu süreçte internet üzerinden mukayyitliklere dava gönderildiğini anlatan Yüksek Mahkeme Başkanı, sürecin daha yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmaların sürmekte olduğunu dile getirdi.

Şefik, kış aylarında yeni bir salgına fırsat vermemek adına da teknolojiden yardım almanın gerekli olduğunu söyledi.

Hukuk mahkemeleriyle ilgili usul tüzüğünün Yüksek Mahkeme’nin görevi olduğunu kaydeden Şefik, yargılamanın farklı bir yöntemle yapılabilmesi ve kimsenin sağlığını riske atmadan işleri yürütme düşüncesinde olduklarını vurguladı.

Şefik, bu nedenle acil vakaların elektronik ortamda yapılmasını sağlamak adına bir düzenlemenin gerekli olduğunu ifade etti.

Mevcut ekonomik koşullarda belirli suçların artmasının muhtemel olduğuna da işaret eden Şefik, gerekli oldukça bununla ilgili olarak da adım atacaklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının paylaşımcı olduğunu ve ihtiyacı olana destek için insanların yardımlaşma ruhuyla hareket ettiğini kaydeden Şefik, bu nedenle suçlarda çok büyük bir patlama beklenmediğini de anlattı.

Şefik, bu süreçte davaların görüleceği salonların sık sık dezenfekte edileceğini, camların sürekli açık olacağını, maske, eldiven ve siper kullanılacağını, salonlarda sosyal mesafenin korunacağını ve klima filtrelerinin temizliğine de dikkat edileceğini belirtti.