  • BIST 2.641,57
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.7545
  • Euro 17.9054
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAnne olmaya karar verdiğiniz andan itibaren!

Şefik: Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var

» »
Şefik: Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var
Şefik: Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, dün akşam Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Yasa Önerisi'ne göre, yerel yönetimlere ilişkin seçim tarihi 27 Kasım Pazar günü olarak yeniden düzenlenmişti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de katıldığı programda seçimlerle ilgili sonraki süreçte yaşanacak gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Şefik: Umarım bir sorun yaşanmadan bütün işler rayında devam eder

Resmi Gazete’de yayımlanan seçim tarihine göre kendilerini ayarlayacaklarını ifade eden Şefik, “Seçime kadar mevcut belediye başkanları görevine devam edecek. Umarım herhangi bir sorun yaşamadan bütün işler rayında devam eder” dedi.

Şefik, seçim tarihinin Kasım ayının son Pazar günü olarak belirlendiğini hatırlatarak, “60 gün öncesinde seçime yönelik çalışmalarımızı başlatmamız gerekiyor. Eğer seçim bu tarihte yapılacaksa adımlarımız ona göre alacak” ifadelerini kullandı.

Ağır bir yük altında yargı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şefik, “Yargıç sayısını yükseltmek istedik fakat olmadı. Bu sorunların çözülmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

“Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var"

Şefik, ardı ardına yapılan hataların kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var” dedi.

Ülkede üstünde durulması gereken yasalardan bir tanesinin Kamu Görevlileri Yasası olduğuna işaret eden Şefik, “Bir an önce bu konunun üzerine gidilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Bütün arzumuz toplum olarak daha 'yasal' günler görebilmektir"

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ülkede yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, ‘Bütün arzumuz toplum olarak daha ‘yasal’ günler görebilmektir’ temennisinde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şefik: Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var07 Haziran 2022 Salı 14:25
  • Maliye Bakanı'ndan önemli açıklama!07 Haziran 2022 Salı 14:17
  • Özersay: Kimse HP adına kürsü konuşması yapamaz, oy veremez07 Haziran 2022 Salı 14:14
  • Erhürman: Sarayda oturan kişi ya haddini bilsin, ya da istifa etsin!07 Haziran 2022 Salı 12:43
  • Erhürman: Sarayda oturan kişi ya haddini bilsin, ya da istifa etsin!07 Haziran 2022 Salı 12:33
  • UBP maraş konusu ile ilgili basın açıklaması yayımladı07 Haziran 2022 Salı 12:20
  • Özersay, milletvekilliğinin sona ermesiyle ilgili açıklama yaptı07 Haziran 2022 Salı 12:14
  • Şefik: 60 gün içinde seçime yönelik çalışmaları başlatmalıyız07 Haziran 2022 Salı 12:13
  • Sibel Tatar,“tek yürek olduk” etkinliğine katıldı07 Haziran 2022 Salı 11:48
  • Meclis toplandı07 Haziran 2022 Salı 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti