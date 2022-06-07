Şefik: Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, dün akşam Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Yasa Önerisi'ne göre, yerel yönetimlere ilişkin seçim tarihi 27 Kasım Pazar günü olarak yeniden düzenlenmişti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de katıldığı programda seçimlerle ilgili sonraki süreçte yaşanacak gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Şefik: Umarım bir sorun yaşanmadan bütün işler rayında devam eder

Resmi Gazete’de yayımlanan seçim tarihine göre kendilerini ayarlayacaklarını ifade eden Şefik, “Seçime kadar mevcut belediye başkanları görevine devam edecek. Umarım herhangi bir sorun yaşamadan bütün işler rayında devam eder” dedi.

Şefik, seçim tarihinin Kasım ayının son Pazar günü olarak belirlendiğini hatırlatarak, “60 gün öncesinde seçime yönelik çalışmalarımızı başlatmamız gerekiyor. Eğer seçim bu tarihte yapılacaksa adımlarımız ona göre alacak” ifadelerini kullandı.

Ağır bir yük altında yargı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şefik, “Yargıç sayısını yükseltmek istedik fakat olmadı. Bu sorunların çözülmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

“Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var"

Şefik, ardı ardına yapılan hataların kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var” dedi.

Ülkede üstünde durulması gereken yasalardan bir tanesinin Kamu Görevlileri Yasası olduğuna işaret eden Şefik, “Bir an önce bu konunun üzerine gidilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Bütün arzumuz toplum olarak daha 'yasal' günler görebilmektir"

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ülkede yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, ‘Bütün arzumuz toplum olarak daha ‘yasal’ günler görebilmektir’ temennisinde bulundu.