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Şefik: Halk, oy kullanmayarak bir mesaj vermeye çalıştı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de yayınlanan ’17.Saat’ programında seçimlerdeki düşük katılım oranına dikkat çekti.
Şefik: Halk, oy kullanmayarak bir mesaj vermeye çalıştı

Narin Ferdi Şefik, halkın oy kullanmayarak bir mesaj vermeye çalıştığını, ilgili mercilerin bunu doğru değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bir soru üzerine Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda bazı maddelerin günün koşullarına göre değişmesi gerektiğini belirten Şefik, öneri yapabileceklerini ancak takdirin Meclis’in olduğunu vurguladı.

Yargı alandaki duruma ilişkin soruları da yanıtlayan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ceza davalarında ciddi bir artış olduğunu kaydederek, mahkemelerin yükünün hafifletilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

Birçok yasanın bir an önce elden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Şefik, Meclis’in ağır yasa yapma yükünü kaldırmasının çok zor olduğuna, biran önce bir Hukuk Reform Komisyonu kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

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