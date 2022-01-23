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Şefik: Resmî Olmayan Sonuçları 24.00’e Kadar Duyuracağımızı Düşünüyorum

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Şefik: “Resmî Olmayan Sonuçları 24.00’e Kadar Duyuracağımızı Düşünüyorum”
Şefik: Resmî Olmayan Sonuçları 24.00’e Kadar Duyuracağımızı Düşünüyorum

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, YSK’nın resmî olmayan sonuçları saat 24.00’e kadar duyuracağını kaydetti.

Şefik saat 21.30 sıralarında basına yaptığı açıklamada, televizyonlardaki sonuçlara göre YSK’nın çok geriden gittiğinin göründüğünü, bundan da rahatsızlık duyduğunu ancak YSK’nın sandıklardan sadece mühür değil, tüm oy bilgilerini topladığını söyledi.

YSK’nın oy sayım işlemini nasıl yaptığını ve işlemlerin zaman aldığını anlatan Şefik, YSK 32’lerin 763 sandıktan, genelde 137 sandıktan geldiğini kaydetti.

Mühür sayısının daha kolay alındığını o yüzden televizyonların erken bilgi verdiğini ama YSK’nın tüm verileri dikkate aldığını, işlemlerin uzadığını ifade eden Şefik, kesin olmayan sonuçları paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

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