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Şefik: Sandık sayısında düşüş, seçmen sayısında artış var

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, sandık sayısında azalma, seçmen sayısında ise artış olduğunu kaydetti.
Şefik: Sandık sayısında düşüş, seçmen sayısında artış var

Pazar günü gerçekleştirilecek seçim öncesi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’ye konuk olarak değerlendirmelerde bulundu.  

Seçmenlerin tek milletvekili seçimi için oy vereceğini belirten Şefik, sandık sayısında azalma, seçmen sayısında ise artış olduğunu kaydetti. Seçim sonuçlarının kısa bir sürede açıklanabileceğini de dile getiren Şefik, seçim tarihinin tatil dönemine denk gelmesine rağmen seçime katılım oranının yüksek olmasını beklediğini söyledi. 

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